Secret Invasion : Cet Avenger est-il un Skrull ? (Théorie et spoilers)

Les fans de Marvel suspectent de plus en plus un Avenger d’être un Skrull et les preuves s’accumulent dans Secret Invasion. Spoilers.

La grande question de Secret Invasion est ‘À qui pouvez-vous faire confiance ?’ parce que les Skrulls sont infiltrés partout et Nick Fury est entré dans une paranoïa qui a déteint sur les fans. Parmi les personnes dont les fans se méfient, on trouve le colonel James « Rhodey » Rhodes, membre des Avengers, connu sous le nom de War Machine.

Dans l’épisode de cette semaine, Nick Fury découvre un complot rebelle Skrull qui a soulevé quelques questions sur qui pourrait être impliqué. Le consensus est que le Rhodey que nous voyons à l’écran et en réalité un Skrull. C’est pour le moment une théorie mais les preuves commencent à s’accumuler.

À la fin l’épisode 3, intitulé à juste titre « Betrayed » (Trahi), la femme de Fury, Priscilla, reçoit un mystérieux appel téléphonique d’un inconnu. La personne lui dit : « Église Saint-Jacques, dans une heure », ce à quoi elle répond : « Je dois parler à Gravik ». La voix non identifiée répond de manière assez sèche : « Ouais, eh bien, c’est à moi que tu parles. »

#SecretInvasion spoilers oh yeah its all coming together. if rhodey isnt the skrulliest skrull to ever skrull i will eat my hat (i dont have a hat) pic.twitter.com/6WNHKoRPYU — lizzie 💜🖤 (@lizbedumb) July 5, 2023

La voix mystérieuse au téléphone semble être celle de Rhodey qui serait de mèche avec Gravik dans ses projets d’anéantir l’humanité et prendre complètement le contrôle de la Terre. Quant à la femme de Fury, dont le statut de Skrull ne lui ait pas inconnu, elle semble aussi rattachée à la cause de Gravik. Elle lui a menti quand elle lui a dit qu’elle n’était pas en contact avec le terroriste.

Une autre preuve est apparue lorsque Fury a correctement identifié un Skrull se faisant passer pour Talos parce qu’il a appelé Fury « Nick », auquel il a répondu : « Personne ne m’appelle Nick. » Dans l’épisode précédent Rhodey, s’est adressé à Fury par son prénom, ce qui est clairement un indice.

Dans le film Captain Marvel, Fury avait dit à Carol Danvers que « personne ne l’appelle Nick »; les gens ne font référence à lui que sous le nom de Fury. Cette affirmation indique que ceux qui utilisent son prénom font partie de son cercle extérieur, ce qui ne devrait certainement pas être le cas pour Rhodey.

La conversation entre Fury et Rhodey dans le deuxième épisode de Secret Invasion en a étonné plus d’un. Non seulement Rhodey a renvoyé Fury de son rôle de chef de SABRE sans grand ménagement, de manière assez froide et irrespectueuse. Il a aussi insisté pour que Fury contacte les Avengers, certainement un moyen de les rapprocher des Skrulls pour les dupliquer, d’autant que Gravik souhaite former une armée de Super-Skrulls.

La logique veut que les Skrulls veuillent que Fury soit exclu de leurs plans de domination de la Terre, et puisque Rhodey a admis qu’il s’était « porté volontaire » pour renvoyer Fury, il y a toutes les chances qu’il ait encouragé la décision. Il est difficile de croire que Rhodey tournerait le dos à Fury comme ça, mais pas s’il est un Skrull travaillant pour Gravik.

Une autre preuve intéressante est que Rhodey a été vu utiliser un téléphone androïde. Cela peut paraitre anodin, mais Apple a une règle très stricte qui interdit les méchants personnages / antagonistes dans les films et séries d’utiliser leur produit.

Secret Invasion est à mi-chemin de sa diffusion, on attend de voir comment cette affaire avec Rhodey se dégoupille et s’il est bien un Skrull dans la série.

Secret Invasion, c’est le mercredi sur Disney+.

