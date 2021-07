Black Widow : Florence Pugh se confie sur le retour de Yelena dans le MCU (spoilers)

Florence Pugh se confie sur le retour imminent de Yelena Belova après son introduction réussie dans Black Widow.

Black Widow n’est que le début de Florence Pugh dans le MCU. L’actrice est clairement la révélation du film et son personnage Yelena Belova sera bien de retour dans la série Hawkeye de Disney+. Attention, le reste de l’article est spoiler et révèle ce qui se passe dans la scène post-générique de Black Widow.

Alors que le film se déroulait avant les événements d’Avengers Infinity War, la scène post-générique nous porte après Endgame. A la fin du film, dans la scène post-générique, Yelena se rend sur la tombe de sa sœur Natasha. Elle croise Valentina Allegra de Fontaine qui lui dit que Hawkeye est responsable de la mort de Natasha.

Cette scène met en place la série avec Jeremy Renner et elle confirme que Yelena reviendra bien dans le MCU. Cela a surpris Florence Pugh qui ne pensait pas revenir aussi vite : « Pour moi, c’était vraiment merveilleux d’aller de l’avant et de voir qu’elle survivait. Mais, bien sûr, cela met en place un tout autre défi – qui est le partenaire de combat de Natasha. Il y a toujours des discussions, mais je n’ai jamais vraiment imaginé que ça continuerait aussi vite »

Pugh révèle qu’elle ne savait pas qu’elle figurerait dans la scène post-générique, révélant que la courte séquence en dit beaucoup au public sur la croissance de Yelena entre les événements de Black Widow et maintenant. « Elle va continuer ce pour quoi elle est bonne, et malgré l’absence de sa sœur, elle est de retour au travail », a-t-elle déclaré. « Si vous regardez son costume et la façon dont elle s’habille, cela montre quelqu’un qui s’épanouit. »

La série Hawkeye n’a pas encore de date de diffusion, mais elle devrait arriver au courant de l’année.

Source : Variety / Crédit ©Marvel