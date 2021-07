Black Widow : La scène post-générique est liée à deux séries Disney+ (spoilers)

La scène post-générique de Black Widow semble mettre en place le futur du MCU. Et pourquoi le film se passe entre Captain American Civil War et Avengers Infinity War. Spoilers.

Après avoir été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, le film Black Widow est enfin dans les salles et la phase 4 est officiellement lancée sur grande écran. Dans la grande tradition du MCU, le film contient une scène post-générique qui est liée à deux séries de Disney+ : Falcon et le Soldat de l’Hiver et la série à venir Hawkeye.

Le film se termine juste avant Avengers : Infinity War, avec Natasha partant pour affronter son destin. Dans la scène post-générique, on voit Yelena (Florence Pugh) après que Natasha se soit sacrifiée pour aider à vaincre Thanos. Nous voyons Yelena se rendre sur la tombe de Natasha, pleurant la mort de sa sœur. On réalise ainsi que nous sommes revenus dans le présent (ou du moins après Endgame) puisque les événements du film se déroulent entre ceux de Captain American Civil War et Avengers Infinity War.

Dans une interview à Entertainement Weekly, Kevin Feige a expliqué pourquoi le film se déroulait spécifiquement à ce moment. « Il y a un moment très précis dans Civil War où Natasha a une conversation avec Tony Stark puis quitte le champs, puis un moment très précis dans Infinity War où elle revient à Édimbourg avec Sam Wilson et Steve Rogers. »

Il ajoute : « Ce film comble en quelque sorte cette période d’une manière qui ne remplit pas seulement ce qu’elle a littéralement fait pendant cette période, mais remplit un aspect de sa vie qui était très important dans sa formation et ses idées sur la famille, et pourquoi elle était très sceptique à propos de la famille et pourquoi les Avengers sont devenus quelque chose qui a rempli la famille idéale pour elle. »

Lien avec les séries Disney+

Pour en revenir à la scène post-générique, devant la tombe de Natasha, Yelena est interrompue par la visite de Comtesse Valentina Allegra de Fontaine. Le personnage incarné par Julia Louis-Dreyfus est déjà apparu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver où elle se sert de John Walker pour faire son sale boulot.

Dans Black Widow, Val est là pour donner une opportunité de vengeance à Yelena. Plus précisément, se venger de l’homme qu’elle croit responsable de la mort de sa sœur : Hawkeye (Jeremy Renner). On notera que Black Widow était sensé être sa première apparition mais la pandémie en a décidé autrement. Mais au final, l’ordre de ses apparitions importe peu, le résultat est le même. Entre John et Yelena, Val semble, rassembler un groupe de contre-Avengers. Elle est en quelque sorte une version opposée de Nick Fury. Quel est exactement son objectif… nous devrons attendre pour le découvrir.

On a ici la connexion et la mise en place de la série Hawkeye puisqu’on sait que Florence Pugh y reprendra son rôle de Yelena. Clairement, la rencontre entre Clint Barton et Yelena sera loin d’être cordiale si elle le pense responsable de la mort de sa sœur.

Crédit ©Marvel Studios/Disney