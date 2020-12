Hawkeye : Florence Pugh de Black Widow reprendrait son rôle de Yelena Belova

Florence Pugh reprendrait son rôle Yelena Belova de Black Widow dans la série Hawkeye.

Florence Pugh de Black Widow aurait rejoint la série Hawkeye dans son rôle de Yelena Belova. La production de la série aurait démarré la semaine dernière et selon The Direct, Pugh aurait rejoint le casting. Pour le moment, Marvel Studios n’a pas confirmé l’information.

Jeremy Renner, qui reprend son rôle de Clint Barton, serait ainsi rejoint par l’actrice de Black Widow. Il est également dit que Hailee Steinfeld (Bumblebee) serait aussi au casting dans le rôle de Kate Bishop, mais cette information n’a pas non plus été confirmée, ni pas Marvel Studios, ni pas Disney.

On ne sait pas non plus quelle sera la place de Yelena dans l’histoire, mais les fans du MCU savent que Clint et Natasha était très proches, on s’attend ainsi à ce que Yelena et Clint se rapprochent grâce à leur lien avec Natasha. Sachant que la série se déroule après les événement d’Avengers Endgame, il est possible que Yelena rende visite à Clint pour savoir ce qui est arrivé à Natasha.

Yelena Belova aurait un grand rôle à jouer dans l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. La réalisatrice de Black Widow, Cate Shortland, avait précédemment déclaré que le film «propulserait» l’histoire de Yelena vers l’avant. Depuis lors, les fans ont beaucoup discuté du fait qu’elle porterait peut-être le nom de Black Widow. Quant à savoir si cela finit réellement par se produire ou non, personne ne peut le deviner pour le moment.

On attend de voir si Florence Pugh sera dans Hawkeye.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel