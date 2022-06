Squid Game saison 2 : Netflix renouvelle officiellement la série

Netflix a officiellement passé commande pour une deuxième saison du phénomène Squid Game.

C’est officielle, la série coréenne Squid Game reviendra bien pour une seconde saison sur Netflix. Vu le succès de la première saison, c’était presque inévitable et c’et désormais officielle.

Dimanche, l’annonce a été officiellement faite en ligne que Squid Game a été renouvelée pour une saison 2.

On your marks.

Get set.

Greenlight.

Squid Game continues, only on Netflix.#SquidGameS2 pic.twitter.com/spH30iRDO4 — Squid Game ❗❗ (@squidgame) June 12, 2022

Le réalisateur, scénariste et producteur exécutif Hwang Dong-hyuk a également publié une lettre pour les fans les remerciant et teasant la suite.

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de Squid Game l’année dernière. Mais il a fallu 12 jours pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de Squid Game, un énorme merci aux fans du monde entier. »

Il ajoute : « Merci d’avoir regardé et aimé notre série. Et maintenant, Gi-hun revient. Le Front Man revient. La saison 2 arrive. L’homme en costume avec ddakj pourrait être de retour. Vous serez également présenté au petit ami de Young-hee, Cheol-su. Rejoignez-nous une fois de plus pour un tout nouveau tour. »

Pour rappel, Squid Game raconte l’histoire d’une compétition mortelle impliquant 456 joueurs prenant part à des versions dangereuses de jeux pour enfants, pour avoir une chance de gagner une somme d’argent énorme et de rembourser leurs diverses dettes. Evidemment, les participants sont souvent pauvres et désespérés qui arrivent à un point où il n’ont plus rien à perdre et se font humilier et tuer pour l’amusement de riches en manque de sensations fortes.

Squid Game est diffusé sur Netflix. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la saison 2.

