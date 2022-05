Doctor Strange 2 : Ryan Reynolds aurait pu apparaitre en Deadpool

Le scénariste Michael Waldron confirme que des discussions ont eu lieu pour une apparition de Deadpool dans Doctor Strange 2.

Dans le processus de production de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, plusieurs noms sont apparus sur la liste des apparitions potentielles. Parmi eux, se trouvait les débuts possibles de Deadpool dans le MCU. Le personnage de Ryan Reynolds fut parmi les premiers à s’assurer une place future dans le MCU après la fusion avec la Fox avec l’annonce d’un troisième film en préparation.

Pour le moment, on ne sait pas quand Deadpool 3 arrivera dans les salles, mais il a apparemment été discuté le fait de réintroduire le personnage et de le faire apparaitre dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Puis des rumeurs selon lesquelles Deadpool rejoindrait ce film sont devenues encore plus réelles en février lorsque des fans pensaient l’avoir repéré sur l’affiche officielle du film. Maintenant que le film est dans les cinémas du monde entier, le scénariste du film a révélé dans une interview à ComicBook.com que la présence de Wade Wilson avait été envisagée.

« Ouais, on en a parlé. Je pense qu’on a parlé de tout dans ce film. Donc, [ça] aurait été fou de ne pas en parler, mais finalement ce n’était pas le bon endroit. Mais oui, bien sûr, nous en avons parlé. »

Quand les rumeurs ont été de plus en plus pressentes, Ryan Reynolds a nié sa présence dans le film mais peu l’ont cru, pensant qu’il mentait comme Andrew Garfield a menti pour Spider-Man No Way Home.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement dans les salles et Ryan Reynolds continue de travailler sur Deadpool 3 qui sera réalisé par Shawn Levy.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Disney/Marvel/Fox