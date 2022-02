Doctor Strange 2 : Ryan Reynolds nie son apparition en Deadpool

Ryan Reynolds nie les rumeurs de son apparition en Deadpool dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Depuis un certain temps, des rumeurs annoncent tout un tas de caméos dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et parmi elles, se trouve la présence de Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool.

On sait depuis un moment que Deadpool va éventuellement entrer dans le MCU et qu’un Deadpool 3 est en préparation. Mais avant que ce film ne se fasse, certains pensent que Reynolds fera une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et cette rumeur a pris encore plus d’ampleur récemment parce que des fans pensent avoir repéré un easter egg Deadpool dans la dernière affiche. Il serait présent dessus et un gros plan est à voir ci-dessous.

Mais le principal intéressé, Ryan Reynolds nie sa participation au film : « Je ne suis vraiment pas dans le film », a déclaré Reynolds à Variety lors d’une projection spéciale de son film de science-fiction Netflix The Adam Project. Interrogé davantage, Reynolds a ajouté : « Je promets, je ne suis pas dans le film. » A titre de consolation, il a fait une mise à jour sur Deadpool 3, déclarant que « Ça arrive. »

Aux dernières nouvelles, le scénario était en phase d’écriture. Reynolds travaille de près avec les scénaristes Wendy Molyneux et Lizzy Molyneux-Logelin et l’acteur-producteur se disait heureux de leur collaboration.

On se souvient encore très récemment qu’Andrew Garfiled a passé des mois à nier son apparition dans Spider-Man No Way Home et on sait comment ça s’est terminé !

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain, on en aura ainsi le cœur net sur les apparitions diverses et autres variants de personnages X-Men.

Source : Variety / Crédit ©Marvel