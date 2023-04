True Detective saison 4 : Jodie Foster enquête dans le trailer de Night Country

Découvrez la bande-annonce de True Detective Night Country, nouvelle saison de la série acclamée de HBO avec Jodie Foster.

L’anthologie True Detective sera bientôt de retour avec une nouvelle saison sous-titrée Night Country, qui sera portée par l’oscarisée Jodie Foster qui fait ses débuts en tant que personnage principal dans une série télé. Une première bande-annonce assez prometteuse a été dévoilée par HBO durant l’annonce de la nouvelle plateforme Max qui fusionne HBO Max et Discovery+.

Dans Night Country, lorsque la longue nuit d’hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui dirigent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l’affaire, les inspectrices Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) « devront affronter le côté sombre qu’elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle. »

La bande-annonce montre que le duo d’inspectrice ne s’entend pas très bien mais devrait faire équipe pour résoudre ces mystérieuses disparitions.

Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe et Joel D. Montgrand, Christopher Eccleston et John Hawkes sont également au casting de la série.

Issa López qui est la showrunner, scénariste et productrice exécutive a aussi réalisé tous les épisodes de la série. Foster est également productrice exécutive aux côtés de Barry Jenkins, Adele Romanski et Mark Ceryak pour Pastel, Mari Jo Winkler, Chris Mundy, Alan Page Arriaga, Steve Golin, Richard Brown, Princess Daazhraii Johnson, Cathy Tagnak Rexford et Sam Breckman.

Les stars de la saison 1 Woody Harrelson et Matthew McConaughey ainsi que le réalisateur Cary Joji Fukunaga et le créateur Nic Pizzolatto sont aussi producteurs.

Pour le moment sans date, True Detective Night Country sera diffusée cette année sur Max.

True Detective Night Country – Trailer

Source : Deadline / Crédit ©HBO