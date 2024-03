Scream 7 : Sidney Prescott fait son retour avec son créateur !

Après avoir été absente du sixième volet, Neve Campbell sera de retour dans Scream 7 qui sera réalisé par le créateur de la franchise, Kevin Williamson.

Neve Campbell ne sera finalement pas restée loin de la franchise très longtemps. Après avoir quitté Scream VI en raison d’un conflit salarial, l’actrice de Sidney Prescott revient dans la franchise Scream qu’elle a contribué à lancer en 1996.

« Bonjour à tous. Je suis très heureuse d’annoncer cette nouvelle !!! Sidney Prescott revient !!!! » Campbell a posté sur Instagram mardi avec une page de couverture pour un script « Untitled Scream 7 ». « Cela a toujours été un plaisir et un honneur de jouer Sidney dans les films Scream. Mon appréciation pour ces films et pour ce qu’ils ont signifié pour moi n’a jamais diminué. »

Dans son post, Campbell annonce également que Kevin Williamson, le créateur de la franchise, sera aux commandes du film, reprenant le poste de réalisateur après le départ de Christopher Landon en décembre dernier.

« C’était son bébé et c’est son esprit brillant qui a imaginé ce monde. Kevin n’est pas seulement une source d’inspiration en tant qu’artiste, mais il est un ami cher depuis de nombreuses années. Aux incroyables fans de Scream, j’espère que vous êtes aussi excités que moi. . Rendez-vous sur le plateau @kevwilliamson. »

Sur son compte Instagram, Williamson a reposté l’image de Campbell et écrit : « Cela fait près de 30 ans que mon tout premier scénario, Scream, a été réalisé par le légendaire Wes Craven. Je n’aurais jamais prédit ce qu’il allait devenir. Ni que je réaliserais le septième opus de la franchise. Je suis submergé de gratitude et d’excitation, et j’ai hâte de faire ce voyage avec Neve et toute la famille Scream alors que nous ramenons Sidney Prescott dans le prochain chapitre de la franchise Scream. Merci à tous les fans de Scream. Vous êtes le cadeau qui continue de donner. »

Comme on peut aussi le voir sur l’image posté par Campbell, le scénario est signé Guy Busick qui revient seul après avoir co-écrit le sixième film avec James Vanderbilt qui est occupé avec son film Nuremberg. Vanderbilt reste cependant crédité pour l’histoire et reste producteur exécutif aux côtés de ses partenaires de Project X Entertainment, William Sherak et Paul Neinstein. Tyler Gillett et Bettinelli-Olpin (le duo Radio Silence), qui ont fait revenir la franchise en 2022, serviront de producteurs exécutifs.

Campbell revient dans la franchise après le départ des principales actrices de Scream (2022) et Scream 6 (2023), Melissa Barrera et Jenna Ortega. En novembre dernier, la société de production Spyglass Media Group a renvoyé Barrera du septième volet après qu’elle ait publié une série de messages sur les réseaux sociaux exprimant son soutien à la cause palestinienne. De son côté, Ortega ne reviendra pas en raison d’un conflit d’emploi du temps.

Source : EW / Crédit ©Paramount