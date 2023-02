DC Studios : James Gunn et Peter Safran dévoilent leur plan pour leur Chapitre Un

James Gunn et Peter Safran de DC Studios dévoilent leur plan avec de nouveaux films pour Batman & Robin, Superman, Swamp Thing et des séries Green Lantern, Amanda Waller et plus.

Ça y est, James Gunn et Peter Safran ont enfin levé le voile pour leurs plans les prochaines années à venir. Le duo a révélé leurs plans pour un univers interconnecté pour le géant des comics couvrant en grande partie le cinéma et la télévision dans une stratégie différente de celle mise en place par Warner Bros auparavant.

Intitulée Chapter One : « Gods and Monsters », une partie de ce qui se déroulera entre 2025 et 2027 comprend cinq films, dont Superman Legacy, écrit par Gunn, un nouveau titre de Batman et Robin intitulé The Brave and the Bold, un long métrage de Swamp Thing et des films centrés sur Supergirl et l’univers plus profond de l’équipe de voyous de DC, The Authority.

Du côté de la télévision, il y a une série animée, Creature Commandos écrite par Gunn, la série en live-action dérivée de Peacemaker Waller avec Viola Davis, une série Green Lantern intitulée Lanterns, ainsi que Booster Gold et Paradise Lost. sur l’île de Themyscira.

Dans l’ensemble, le plan est de sortir deux films par an et de produire deux séries pour HBO Max dans ce qui est un plan de huit à dix ans.

« L’une de nos stratégies consiste à prendre nos personnages en diamant – Batman, Superman, Wonder Woman – et nous les utilisons pour soutenir d’autres personnages que les gens ne connaissent pas. Comme ce qui s’est passé avec les Gardiens (de la Galaxie) en quelque sorte. Comme prendre des équipes comme The Authority, qui est, je sais, une idée tout aussi spectaculaire pour un film qui est complètement différent des super-héros. Parce que c’est vraiment lié à Superman. Le but est d’utiliser ces propriétés bien connues pour aider à mener à des propriétés moins connues », explique Gunn.

Voici les projets films et séries de la première partie de « Gods and Monsters » :

Creature Commandos

Série télévisée d’animation

« L’animation mènera au live-action et reviendra à l’animation », a déclaré Gunn. « C’est une façon de raconter des histoires gigantesques et énormes sans dépenser 50 millions de dollars par épisode. »

Ecrit par Gunn, Creature Commandos est composée de surhumains militaires, dont un chef humain, un loup-garou, un vampire, le monstre de Frankenstein et une gorgone. Gunn a souligné que Weasel de son film Suicide Squad sera dans la série. Ce groupe de marginaux a été introduit dans Weird War Tales #93 (novembre 1980), créé par JM DeMatteis et Pat Broderick.

Waller

Série live-action HBO Max – spin-off de Peacemaker

« Nous utilisons les mêmes acteurs, c’est la suite de Peacemaker. Je travaille sur Superman, donc nous ne pouvons pas faire la saison 2 de Peacemaker. Nous travaillons sur Waller entre les deux », a déclaré Gunn. Christal Henry (Watchmen) écrit la série et Jeremy Carver (créateur de Doom Patrol).

Superman Legacy

Long-métrage

« C’est vraiment le début du DCU », déclare Safran. Le projet, écrit par Gunn a déjà été annoncé par le duo. Aucun directeur n’est attaché, mais Safran a suggéré qu’il aimerait vraiment que Gunn le réalise. La date de sortie est le 11 juillet 2025. « Ce n’est pas une histoire d’origine, il se concentre sur l’équilibre de Superman entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, c’est un gentil dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. »

Lanterns

Série live-action HBO Max

« Notre vision pour cela est True Detective », déclare Safran, « C’est terrestre, il y a deux de nos Green Lanterns préférés – Hal Jordan et John Stewart… ça joue un très grand rôle dans l’histoire principale que nous racontons à travers nos films et nos séries. C’est une série très importante pour nous. » Safran a précisé que cette version est différente de celle que Greg Berlanti avait en préparation ; ce dernier étant un space opera.

The Authority

Long-métrage

« Il y a plein de personnages qui étaient populaires depuis longtemps et nous les intégrons dans le DCU », explique Gunn. Une histoire de base est en cours d’écriture. The Authority a été créée après la destruction de StormWatch, une force de défense planétaire contre les extraterrestres. L’ancienne membre de ce groupe, Jenny Sparks, a créé l’Autorité avec ses coéquipiers StormWatch Black Swift et Jack Hawksmoor. L’équipe comprend l’ingénieur (Angela Spica), Jeroen Thornedike (le dernier docteur), Apollo et Midnighter.

Paradise Lost

Série live-action HBO Max

« Ce sera une histoire digne de Games of Thrones sur Themyscira, la maison des Amazones et le lieu de naissance de Wonder Woman. Ce drame parle vraiment de l’intrigue politique derrière la société composée entièrement de femmes. Comment est-ce arrivé ? » dit Safran. « Quelles sont les belles vérités et les vilaines vérités derrière tout cela et à quoi ressemblent les intrigues entre tous les acteurs puissants de cette société ? » ajoute Gunn. La série se déroulera avant la naissance de Diana (alias Wonder Woman).

The Brave and the Bold

Long-métrage

Ce sera la version de Gunn et Safran de Batman dans le DCU en dehors de ce que Matt Reeves a déjà créé. Le film mettra en vedette Batman et son fils, Damien Wayne, dans le rôle de Robin « qui est un petit enfoiré », déclare Gunn. « Assassin, meurtrier que Batman affronte, qui est le vrai fils de Batman dont il ne sait pas qu’il existe pendant les 8 à 10 premières années de sa vie… c’est une étrange histoire de père et fils à propos d’eux deux et basée sur le Batman de Grant Morrison.

Notez que Batman 2 de Matt Reeves est toujours en cours d’écriture et qu’il sortira le 3 octobre 2025. Robert Pattinson reste le Batman de Reeves et que The Brave and the Bold aura un autre Batman. Alors qu’ils ont prononcé le nom de Ben Affleck en tant que réalisateur dans le DCU, ils ne l’ont pas nommé pour ce projet.

Booster Gold

Série live-action HBO Max

La série parle d’un loser du futur, qui utilise la technologie future pour revenir à aujourd’hui et se faire passer pour un super-héros. Gunn décrit la série comme « Le syndrome de l’imposteur en tant que super-héros ».

Supergirl: Woman of Tomorrow

Long-métrage

Basé sur la série des comics de Tom King de 2022. « Nous voyons la différence entre Superman qui a été envoyé sur Terre et élevé par des parents aimants depuis son enfance, contre Supergirl qui a été élevée sur un rocher, un bout de Krypton, et a vu tout le monde autour d’elle mourir et être tué de manière terrible pendant les 14 premières années de sa vie, puis est venue sur Terre quand elle était une jeune fille. Elle est beaucoup plus hardcore, ce n’est pas exactement la Supergirl que nous avons l’habitude de voir. »

Swamp Thing

Long-métrage

Le film enquêtera sur les origines sombres de la créature. Son ton sera différent de Superman et Batman et Robin. Ce personnage plus sombre interagira avec les personnages DC traditionnels.

Pour finir, notez que tout acteur casté pour une série en tant que personnage jouera le même personnage du côté des films. Et aucun acteur ne jouera deux rôles. Par conséquent, Jason Momoa est uniquement Aquaman et n’incarnera pas Lobo en parallèle comme la rumeur le disait.

Source : Deadline / Crédit ©DC