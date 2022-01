Peacemaker : John Cena fait une crise dans un nouvel extrait

Découvrez un nouvel extrait de la série Peacemaker avec John Cena en larmes. Apparemment il a des regrets.

Peacemaker aurait-il finalement une conscience ? Un nouvel extrait de la série spin-off de The Suicide Squad a été dévoilé par HBO Max, alors que la série démarre aujourd’hui sur la plateforme.

Dans la scène, le personnage de Cena (Christopher Smith, de son vrai nom) est en pleine crise et pleure à grosses larmes. Il déplore apparemment le fait que son comportement éloigne les gens et que tout le monde le déteste. Toute cette réflexion le conduit à se remémorer les événements de The Suicide Squad, lorsqu’il a tué le colonel de l’armée américaine Rick Flag (Joel Kinnaman). Peacemaker admet même que Flag avait raison de se moquer de son pseudonyme avec son dernier souffle.

À la fin, cette crise est brusquement interrompu par Vigilante (Freddie Stroma), qui entre par la fenêtre et fait sursauter Christopher hors de son cri introspectif. Cette scène montre parfaitement qu’il y a plus dans le caractère, la conscience et la fibre morale de Peacemaker que The Suicide Squad a pu explorer.

Créée par James Gunn, la série de huit épisodes reprend après la scène post-générique de The Suicide Squad, qui montrait que Peacemaker était toujours en vie malgré avoir été blessé par balle et laissé pour mort par Bloodsport (Idris Elba) lors de la mission du groupe à Corto Maltese.

Dans Peacemaker John Cena est accompagné de Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Aggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos), Freddie Stroma (Vigilante), Christopher Heyerdahl (capitaine Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Turn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) et Rizwan Manji (Jamil).

Peacemaker démarre ce 13 janvier 2022 sur HBO Max.

Peacemaker – Extrait

Crédit ©HBO Max