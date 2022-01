Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Sebastian Stan dit qu’il n’est pas dans le film

Sebastian Stan, alias Le Soldat de l’Hiver, dément son apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement la cible de plusieurs rumeurs. Le prochain film du MCU a la lourde tâche de plonger encore plus dans le Multivers que Spider-Man No Way Home, ce qui amène à de nombreuses spéculations sur qui apparaitra dans le film en tant que leur version habituelle ou en tant que variant.

Le Multivers étant ouvert, tout est possible et n’importe quel héros du MCU peut apparaitre dans le film. Avec l’idée que plusieurs caméos se trouvent dans la suite de Doctor Strange, on se demande qui pointera son nez dans le film.

Le site Collider a récemment interviewé Sebastian Stan, alias Bucky Barnes, qui a repris son rôle dans la série Falcon et Le Soldat de l’Hiver. Quand on lui pose la question sur un caméo, Stan répond : « Je ne suis pas dans Doctor Strange 2. Je promets, » insiste-t-il.

Sa réponse semble ferme et définitive, mais on ne sait jamais avec ces acteurs de Marvel, ils passent leur temps à mentir parce qu’ils n’ont pas le droit de dire à l’avance s’ils sont dans un film, à moins que leur présence est été confirmé par Marvel Studios et Disney.

Admettons que Stan dise la vérité et que Bucky n’apparaîtra pas dans Multiverse of Madness, où reverrons-nous le Soldat de l’Hiver après son aventure en série avec Falcon ? Dans le prochain Captain America peut-être ?

« Comme d’habitude, je ne peux pas répondre à cette question », a-t-il admis à Collider. « Je n’en ai aucune idée, mais écoutez, je pense qu’il s’agit en quelque sorte de voir quelle est la prochaine étape pour lui, n’est-ce pas ? D’une certaine manière, la série l’a fait évoluer à un autre niveau en reflétant sur son passé et lui a donné une place et un sens de la famille qu’il a trouvé avec Sam. »

Il se dit aussi curieux de connaitre la prochaine étape de Bucky : « Donc, il est dans une assez bonne position en ce moment. Je serais curieux de voir quelle serait la prochaine chose intéressante que nous pourrions raconter avec lui, et comme vous le savez bien, ce n’est pas de mon ressort. Il y a des hommes et des femmes bien plus sages qui prennent ces décisions. »

Sebastian Stan sera bientôt dans la série Pam & Tommy, aux côtés de Lily James, centrée sur le scandale de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee.

Source : Collider / Crédit ©Disney