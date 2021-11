Pam & Tommy : Lily James et Sebastian Stan en couple sulfureux (teaser)

Premier teaser pour la mini-série Pam & Tommy avec Lily James et Sebastian Stan qui revient sur le scandale de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee.

Hulu vient de dévoiler le premier teaser de la mini-série Pam & Tommy dans laquelle Lily James et Sebastian Stan se transforment en Pamela Anderson et Tommy Lee, alors qu’ils s’apprêtent à être les sujets d’une des premières vidéos virales de l’histoire d’internet.

La série est basée sur l’histoire vraie de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui se sont retrouvés au cœur d’un scandale quant leur sex tape a été volée et diffusée partout sur internet. Comme le montre le premier teaser, Lily James et Sebastian Stan partagent une grande ressemblance avec leur homologue.

Le batteur de Mötley Crüe et l’ancienne star d’Alerte à Malibu ont fait la une des journaux en 1995 lorsqu’une sex tape qu’ils ont réalisée pendant leur lune de miel (après un mariage express) a été volée et publiée en ligne. En 1998, ils ont gagné leur procès pour violation du droit d’auteur contre Internet Entertainment Group, la société qui l’avait vendu en ligne. Pam & Tommy est une « vision comique » sur toute cette affaire, suivant le couple depuis leur rencontre jusqu’au scandale.

La bande-annonce présente de nombreux acteurs clés impliqués dans l’histoire, dont Rand Gauthier (Seth Rogen), un ancien acteur porno qui est devenu électricien et, après avoir été licencié par Lee et n’a jamais payé pour son travail, s’est vengé en volant le coffre-fort de Lee. – y compris la vidéo à l’intérieur de celui-ci.

Gauthier a ensuite travaillé avec le producteur de porno Uncle Miltie (Nick Offerman) pour produire en masse et vendre la bande en ligne, ce qui était un nouveau territoire dans les années 90. La bande-annonce montre des aperçus du vol ainsi que des retombées pour Anderson et Lee alors qu’ils découvrent la fuite de leurs ébats.

Au casting de Pam & Tommy on trouve aussi Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò.

La série limitée est écrite et produite par le co-showrunner Rob Siegel et DV DeVincentis, réalisée et produite par Craig Gillespie, et produite par Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Sue Naegle, Ali Krug, Chip Vucelich, Sarah Gubbins, Dave Franco et Dylan Sellers.

Composée de 8 épisodes, Pam & Tommy démarre le 2 février 2022 sur Hulu. Pour le moment, il n’y a pas de diffuseur français, mais on suppose que la série arrivera dans la foulée sur Disney+Star.

Pam & Tommy – Teaser