American Horror Story : Affiches pour la saison 10 et la spin-off American Horror Stories

Ryan Murphy dévoile des affiches pour la saison 10 de American Horror Story ainsi que sa spin-off American Horror Stories.

Les indices cryptiques pour American Horror Story sont de retour. Le co-créateur Ryan Murphy a posté une nouvelle affiche pour la série d’anthologie. On y découvre une bouche grande ouverte avec des dents bien aiguisés et un tatouage « AHS10 » sur la langue.

Comme d’habitude avec American Horror Story, rien n’a été révélé sur l’intrigue de la nouvelle saison, mais l’image donnera certainement quelques cauchemars à ceux qui attendent le retour de la série. Pour le moment, le thème reste un mystère et les spéculations des fans vont bon train entre les extraterrestres et la créature du lagon noir, mais pour le moment, rien n’est confirmé.

La saison 10 verra le retour de membres récurrents de la distribution, notamment Kathy Bates, Sarah Paulson et Evan Peters. En février, il a été annoncé que la star de Maman j’ai raté l’avion, Macaulay Culkin, rejoindrait le casting de la nouvelle saison dans un rôle non divulgué.

En plus de la série principale, Murphy a également partagé une affiche teaser de la série dérivée American Horror Stories. On voit le visage étrange brisé d’une femme avec des toiles d’araignées et une araignée à l’intérieur.

« Nous préparons seize épisodes d’une heure, indépendants les uns des autres, qui plongeront dans les mythes, légendes et traditions horrifiques », a-t-il commenté sur Twitter. « Un grand nombre de ces épisodes feront apparaître des stars d’AHS que vous connaissez et aimez. »

It’s the AHS spin off. We are doing 16 one hour stand alone episodes delving into horror myths, legends and lore…many of these episodes will feature AHS stars you know and love. More to follow…

November 12, 2020