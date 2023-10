Doom Patrol saison 4 : Le showrunner promet une fin satisfaisante

Le showrunner de Doom Patrol promet une fin satisfaisante après 4 saisons déjantées et assure que ça se termine selon leurs conditions.

La dernière partie de Doom Patrol arrive enfin cette semaine sur Max. Les fans étaient dévastés d’apprendre au début de l’année que la quatrième saison actuelle de la série DC sera la dernière. Cela dit, si c’est une mauvaise nouvelle, les fans devraient au moins avoir une fin satisfaisante parce que le showrunner s’était préparé à l’éventuelle annulation.

« Disons simplement que nous avions le sentiment assez fort au début de la saison que la saison 4 pourrait être notre dernière », a déclaré le showunner Jeremy Carver à TVLine. « Notre priorité n°1 était de partir selon nos conditions, avec une fin satisfaisante et, plus important encore, des arcs de personnages qui semblaient considérés, mérités et sans précipitation. »

Le fandom peut ainsi respirer sachant que les personnages principaux de Doom Patrol auront tous la fin qu’ils méritent. « Nos fans doivent s’attendre à des fins qui sont vraies », dit-il. « C’est tout ce que nous pouvons promettre. »

Reprenant là où la première moitié de la saison 4 s’est arrêtée, la dernière partie voit Cliff, Vic et Jane se frayer un chemin à travers une dimension habitée par des ciseaux, le tout dans le but d’arrêter Immortus et de récupérer la longévité de Larry. Rita et Rouge finissent également par se joindre au combat, mais pas avant de partager quelques verres dans un moment d’amitié important.

En fait, l’amitié de Rita et Rouge est pleinement examinée dans ces derniers épisodes, Carver promettant qu’ « il reste encore beaucoup de choses à faire dans cette relation extrêmement compliquée et mature. Beaucoup plus d’alcool aussi. »

Carver dit que le plus grand défi lors de la mise en place de ces huit épisodes était moins de savoir comment terminer la série que de savoir comment accepter que la série se terminait.

« La chose la plus difficile à passer était la « Fin » », explique Carver. « Nous avons créé ces personnages pour vivre ensemble, lutter ensemble et foirer ensemble, pour toujours. »

Doom Patrol revient ce 12 octobre sur Max. Pour le moment, aucune date de diffusion française n’est annoncée. Les premières saisons ont été diffusées sur Syfy.

Doom Patrol – Trailer derniers épisodes



Source : TVLine / Crédit ©Max