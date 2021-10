9-1-1 saison 5 : Chimney part à la recherche de Maddie (spoilers et promo)

Chimney part à la recherche de Maddie dans l’épisode 4 de la saison 5 de 9-1-1. Spoilers et promo épisode 5.

La semaine dernière, Maddie a décidé de partir, laissant Chimney seul avec leur fille Jee-Yun. Dévasté, Chimney a eu du mal à comprendre pourquoi elle les a abandonnés. De son côté Buck accepte beaucoup mieux la décision de sa sœur, expliquant qu’elle aime parfois « mettre de la distance » entre elle et ses problèmes.

Mais Chimney insiste sur le fait qu’il doit y avoir plus dans cette histoire, il n’arrive pas à imaginer Maddie l’abandonner de cette façon. Il s’est même demandé si Doug n’avait pas kidnapper Maddie, même après que Buck lui ait rappelé que Doug était mort. « L’est-il, vraiment ? Je veux dire, t’as vu un corps ? Quelqu’un a-t-il vu un corps ?» Chimney a répondu. Il devient complètement parano.

La situation évolue lorsque Chimney reçoit une lettre de sa compagnie d’assurance concernant la récente visite de Jee-Yun aux urgences, dont Maddie a manifestement omis de lui parler. Il a même retrouvé le médecin qui a soigné Jee-Yun et a complètement craqué devant elle.

Puis Chimney pète un plomb sur Buck quand il a découvert que Maddie avait appelé son frère avant de partir soudainement. Naturellement furieux que Buck lui ait caché cela pendant une semaine entière, il lui met un coup de poing violent au visage. Buck a maintenu sa position (après tout c’est sa sœur et il a respecté son choix), mais après avoir parlé avec Eddie, il s’est rendu compte que Chimney connaissait peut-être mieux Maddie que lui.

L’épisode s’est terminé avec Chimney (et Jee-Yun) partant à la recherche de Maddie, promettant à Hen qu’il sera de retour une fois sa mission terminée. Il semble ainsi que Kenneth Choi ne quitte pas la série, c’est une absence temporaire.

La semaine prochaine, les membres du 118 font face à un appel gênant lorsqu’ils arrivent sur les lieux d’un homme qui s’est surmené en faisant de l’exercice. L’équipe doit également sauver la vie d’un jardinier dont la tronçonneuse l’a coupé et s’est précipité vers une explosion dans une communauté de retraités.

Pendant ce temps, Athéna a une réaction extrême au nouveau comportement d’Harry. Ensuite, Hen et Eddie, ainsi que Buck et Ravi, ont des débuts difficiles pour leurs nouveaux partenariats, et May reçoit un appel d’urgence d’un adolescent suicidaire, tout en poursuivant sa relation de travail difficile avec Claudette (Vanessa Estelle Williams), la nouvelle (enfin ancienne) opératrice du 911 qui n’est pas tendre avec May et lui rend la vie dure.

9-1-1, c’est le lundi sur la Fox.

9-1-1 saison 5 – Promo 5×05