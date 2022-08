She-Hulk : Un côté plus léger de Daredevil ; théorie de Jen sur la vie sexuelle de Captain America (extrait)

Jen a une théorie intéressante sur la vie sexuelle de Captain America dans un extrait de la série She-Hulk Avocate. Et la showrunner discute de l’intégration de Daredevil dans la série.

La sortie de She-Hulk Avocate approche à grands pas. La série démarre la semaine prochaine sur Disney+ et on a de plus en plus d’informations sur la série qui s’annonce drôle et légère mais qui embrassera aussi des sujets plus sérieux. Et si la série sera apparemment vraiment une comédie, elle verra l’arrivée de Daredevil, un personnage souvent très sérieux et sombre.

Selon la showrunner Jessica Gao, She-Hulk Avocate montera un côté plus léger de Matt Murdock/Daredevil. Dans une interview avec The Direct, elle explique d’abord qu’elle était choquée d’apprendre qu’elle et son équipe pouvaient utiliser le personnage : « Quand nous avons entendu pour la première fois qu’il était sur la table, je veux dire, nous ne pouvions pas y croire. Nous n’arrêtions pas de penser : « D’accord, à un moment donné, quelqu’un va dire « On plaisante ». C’est une blague cruelle, et vous ne pouvez pas l’avoir. » Et ça a continué et continué. »

Gao était ravie de travailler avec Charlie Cox qui a repris son rôle et entre enfin officiellement dans le MCU : « Et Charlie est si merveilleux. Il est tellement prêt à jouer le jeu, et c’est un acteur si merveilleux et un être humain merveilleux. Ce qui était si amusant de l’amener avec Daredevil dans notre monde, c’est que les gens ont déjà vu un Daredevil qui est très dramatique, un peu lourd, très sombre, maussade. »

Interrogée sur la caractérisation de Daredevil dans She-Hulk, Gao a expliqué que « c’était tellement amusant de pouvoir le faire – et nous le faisons avec chaque caméo de personnage du MCU – nous les prenons de l’environnement dans lequel vous les connaissez, qui est un rôle beaucoup plus dramatique et orienté vers l’action, beaucoup plus sérieux, et nous les amenons dans notre monde et ils jouent dans le ton de She-Hulk. Et ils ont la possibilité d’explorer [d’autres choses] et nous voyons un côté plus léger de ce personnage. »

Si Daredevil est un personnage sérieux, dans la série de Netflix, Matt Murdock a pu montrer un côté amusant de temps en temps, notamment avec son ami et collègue Foggy Nelson, mais ce n’était pas le ton général de la série qui était sombre, c’était juste des moments de respirations pour détendre l’atmosphère tendue.

Captain America était puceau selon Jen

Pour avoir une idée du ton de la série, Disney+ et Marvel ont dévoilé un extrait via IMDB à voir ci-dessous. On y découvre Jen et son cousin Bruce en voiture, qui discutent de la vie sexuelle de Captain America. Jen est persuadée que Steve Rogers n’a jamais connu les plaisirs de la chair.

« Steve Rogers n’avait pas de petite amie avant d’entrer dans en service », explique-t-elle. « Il devient Captain America et à partir de ce moment, un symbole de l’Amérique – il se précipite sur les lignes de front, il devient un héros de guerre, puis il est gelé dans la glace. »

Jusqu’ici, c’est juste… et Walters ne s’arrête pas là, malgré les protestations de Banner.

« Sur la base de tout ce que tu m’as dit, une fois qu’il est dégelé, il passe d’une catastrophe menaçant le monde à une catastrophe menaçant le monde, et ça c’est quand il n’est pas un fugitif de la loi, n’est-ce pas ? Donc, il semble qu’il était assez occupé. »

Elle n’a pas tout à fait tord et c’est un sentiment que Chris Evans lui-même partage. Il y a quelques années, l’interprète du « cul de l’Amérique » a confié qu’il était en fait probablement puceau. « C’est drôle quand on y pense – il est probablement puceau », a déclaré Evans. « Il est probablement vierge ! Je ne sais pas quand cela se serait produit. »

la fin de l’extrait, Bruce et Jen tombent nez-à-nez avec un vaisseau spatial qui ressemble à celui de Grandmaster de Thor Ragnarock.

Pour finir, trois affiches personnages avec Jennifer Walters (Tatiana Maslany) Nikki (Ginger Gonzaga) et Titania (Jameela Jamil) sont à découvrir.

She-Hulk Avocate démarre le 18 aout sur Disney+.

Source : The Direct, IMDB / Crédit © Disney+