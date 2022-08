Code Quantum : Le pilote original du reboot ne sera pas le premier épisode

Le reboot de Code Quantum a opéré quelques changements et le pilote original ne sera pas le premier épisode de la série.

Le reboot de Code Quantum de NBC (qui est plus une continuation de l’originale des années 90) a récemment subi un remaniement dans les coulisses après que le créateur de Blindspot, Martin Gero, ait repris les rênes en tant que showrunner. Ses prédécesseurs, Steven Lilien et Bryan Wynbrandt, restent cependant dans la série en tant que producteurs exécutifs.

Selon TVLine, le pilote original qui a été filmé ne sera pas le premier épisode diffusé. Apparemment, il n’a as été complètement annulé, il est simplement déplacé plus tard dans la saison.

En parlant de ces changements, Ernie Hudson – qui joue Herbert « Magic » Williams dans la série – dit qu’il est simplement heureux que NBC et le studio de production Universal Television prennent des mesures pour s’assurer de faire les choses comme il faut.

« Il était très important pour la chaine et les producteurs d’introduire [la série] de la bonne manière », a déclaré Hudson à TVLine.

« Les premiers épisodes sont vraiment importants, car autant les gens l’attendent avec impatience, ils cherchent aussi à vous voir bien faire les choses », ajoute Hudson. « Je suis juste heureux que si quelque chose ne va pas, ils prennent le temps de s’assurer que c’est le cas. »

Se déroulant 30 ans après la disparition du Dr Sam Beckett (joué par Scott Bakula dans la série originale) dans l’accélérateur de particule quantique, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (Raymond Lee de Kevin Can F ** k Himself) s’est réunie pour redémarrer le projet pour mieux comprendre la machine et l’homme qui l’a créée.

Tout change lorsque Ben, tout comme Sam, fait un saut non autorisé dans le passé qui laisse le reste de son équipe travailler pour résoudre le mystère de la raison pour laquelle il l’a fait. Cet équipage comprend Magic (Hudson), un militaire de carrière sensé qui doit répondre à ses patrons qui ne seront pas contents une fois qu’ils apprendront la violation du protocole.

Il y a aussi Addison (Caitlin Bassett), un hologramme que seul Ben peut voir et entendre, qui reste à ses côtés à chaque saut ; Ian Wright (Mason Alexander Park, Cowboy Bebop), qui dirige l’unité d’intelligence artificielle « Ziggy » ; et Jenn Chou (Nanrisa Lee, Bosch), qui dirige la sécurité numérique du projet.

La nouvelle version de Code Quantum démarre le lundi 19 septembre sur NBC.

Source : TVLine / Crédit NBC