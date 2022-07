Riverdale saison 6 : Retour à Rivervale (spoilers, photos et promo)

Après le passage de Sabrina, Riverdale fera un retour à Rivervale dans le prochain épisode. Photos et promo. Attention spoilers.

La sixième saison de Riverdale commence (enfin) à tirer vers sa fin, mais la tension et les menaces sont loin d’être terminées. Percival Pickens est plus dangereux que jamais dans la série et avant que Riverdale ne termine la saison le dimanche 31 juillet, ils retourneront là où la saison a commencé.

Le prochain épisode, qui sera diffusé le dimanche 17 juillet sur la CW verra les choses de « Retour à Rivervale » et la chaine a révélé quelques nouvelles images taquinant ce que ce retour implique.

Comme les fans s’en souviendront, Rivervale était la sorte de réalité alternative que les premiers épisodes de la saison 6 ont explorée, il sera donc très intéressant de voir ce qu’un retour à ce cadre réserve – ou comment le gang y arrive en premier lieu. Les trois photos publiées ne révèlent pas grand-chose mais montrent Percival dans deux scénarios très différents. La troisième image est une photo de Betty.

L’épisode précédent, The Witches of Riverdale, a vu Sabrina aider le groupe à faire revenir les morts (les premiers nés) parmi les vivants. Mais pour ce faire, elle a besoin d’un coven d’au moins six sorcières, Sabrina, Heather et Cheryl sont déjà des sorcières, évidemment, alors comment Veronica, Tabitha et Betty vont-elles aider ? Très simple, elles sont devenues des sorcières en suivant un rituel.

De là, Jughead (qui n’aurait pas dû mourir puisque techniquement Charles est son ainé, à moins que la série nous ait caché quelque chose ou qu’elle est simplement oublié ce détail), Archie, Toni et Fangs sont ramenés à la vie, mais ils ne sont pas seuls puisque Cheryl a pris le risque de faire revenir Nana Rose, son neveu mais aussi Polly et Jason qui sont morts depuis trop longtemps. Cheryl a le pouvoir du phénix, celui de résurrection et elle a été un peu trop gourmande avec, l’univers risque de ne pas être content. On ne joue pas avec nécromancie.

Dans le même épisode, parce que les choses ne sont pas déjà complètement barrées, on apprend que le bébé Anthony est immortel (c’est pour ça que le sort du premier né ne l’a pas touché) et Tabitha est un ange…parce que pourquoi pas, au point ou on en est. Elle est spécifiquement l’ange gardien de Riverdale.

Ailleurs, Reggie et son père ainsi que Kevin se sont fait kidnappés par Percival quand il s’et rendu compte qu’ils n’étaient plus de son côté. Percival a l’intention de les tuer mais Reggie a volé une dague magique qui pourra peut-être les aider.

La promo du prochain épisode montre que le couple Polly/Jason (qui sont cousins, on le rappelle) est de retour parmi les mortels et Betty retrouve sa sœur. Dans l’épisode Archie et le gang rassembleront des informations sur Percival afin de mieux comprendre d’où il vient et de les utiliser à leur avantage. Cependant, lorsque leur plan aboutit à un résultat inattendu, le gang devra en payer un coût terrible.

Riverdale, c’est le lundi sur Netflix.

Riverdale saison 6 – Promo 6×20 – Return to Rivervale