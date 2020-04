The Walking Dead saison 10 : La personne masquée est-elle un personnage connu ? (théorie)

Des fans de The Walking Dead pensent que la personne masquée serait un personnage de la saison 1 qui serait de retour. Spoilers.

A la fin de la saison 10 de The Walking Dead, un personnage au visage complètement masqué a fait son apparition. Pour le moment, son identité est inconnue, mais les fans commencent à spéculer.

Une des théories qui revient parmi les fans est celle de Duane Jones, le fils de Morgan, joué par Adrian Kali Turner dans la saison 1. Dans la saison 3, il est révélé que Duane est mort mais sa mort s’est fait hors-champs, on ne l’a jamais vu mourir et Morgan n’était pas dans son état normal quand il est revenu dans la série.

La théorie dit ainsi que Duane aurait survécu et qu’il est désormais 10 ans plus âgé. D’autres, comme dans le second tweet, pensent que c’est peut-être Morgan lui-même qui reviendrait dans la série principale.

How epic would it be if the masked character with the picaxes (or whatever they are) was Duane Jones, son of Morgan Jones. Maybe he never died and 10 years later he’s back and a badass 🤯😱 #TheWalkingDead #twd pic.twitter.com/c022t4fmI0 — Dwight Schrute (@Amador989) April 9, 2020

Morgan actually might be back on the main show that guy in the mask for 10×16 looked like him and that hoodie looked exactly like the one he wore in season 5 #TheWalkingDead #TalkingDead — Gabe (@GBrooksEllis) April 6, 2020

Evidemment, ce n’est qu’une spéculation, il faudra attendre que la série révèle qui se cache derrière le masque.

The Walking Dead reviendra plus tard cette année pour la diffusion du dernier épisode de la saison qui a du être repoussé pour cause de coronavirus.

