The Flash saison 6 : De l’autre côté du miroir (spoilers et promo épisode 12)

Retour sur l’épisode 11 et découvrez la promo pour l’épisode 12 de The Flash. Spoilers.

La semaine dernière dans The Flash, Iris est parti en mission périlleuse et s’est retrouvée piégée dans un miroir. Quand nous la retrouvons dans l’épisode 11, c’est comme si rien ne s’était passé et on ne comprend pas ce qui lui est arrivé. C’est seulement à la fin de l’épisode qu’on comprend.

Durant tout l’épisode, qui était centré sur la St Valentin, Iris était différente, pas très différente mais suffisamment pour que Barry remarque que sa femme a changée. Elle revient de McCulloch à temps pour un petit déjeuner de St Valentin comme si de rien n’était. Si vous être fidèle de la série, vous savez qu’Iris cuisine très mal. C’est le première indice que quelque chose ne va pas.

Tout au long de l’épisode, qui a vu le retour d’Amuet et Goldface en ancien couple devenus ennemis, Iris était légèrement différente prenant des décisions qu’elle n’aurait pas prises normalement comme s’associer avec Amuet. Cependant, on découvre une Iris qui tient tête et qui sait ce qu’elle veut. Elle dit ne pas être une « demoiselle en détresse » et est bien plus badass. C’est un côté du personnage qu’on aime voir.

Sans trop entrer dans les détails de l’épisode qui était en soit moyen, à la fin, on réalise que ce n’est pas Iris, la vraie Iris est coincée dans le miroir. Dans les dernières secondes de l’épisode, alors qu’elle enlace Barry, la vraie Iris dans le miroir tente de prévenir Barry mais il ne l’entend pas.

Alors à qui avons-nous affaire ? Est-ce Eva McCulloch qui fait semblant d’être Iris ou est-ce une sorte de double d’Iris ? Il serait intéressant si c’était une part d’elle parce que l’épisode montre une certaine évolution du personnage qu’on n’a pas forcément vu avant.

La semaine prochaine, les fans de la série découvriront enfin Sue Dearbon dans un épisode intitulé A Girl Named Sue. Après des mois de recherche de Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss), Ralph (Hartley Sawyer) a enfin une piste sur elle et se retrouve face à face avec sa cliente disparue. Cependant, Sue refuse de rentrer chez elle dans sa famille et emmène Ralph dans une aventure audacieuse.

De son côté, Iris fait face à un nouveau défi tandis que Barry considère une demande potentiellement dangereuse d’une source de confiance.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 6 – Promo 6×12