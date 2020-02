The Flash saison 6 : Iris prend des risques, Barry fait son deuil et Cisco prend du recul (spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 10 de la saison 6 de The Flash qui voit Iris en mission, Barry qui fait son deuil d’Oliver et Cisco se remet en question. Aussi deux morts sont confirmées. Spoilers et promo.

Marathon, le premier épisode post-Crise de The Flash a offert un aperçu de la vie des personnages qui tentent de reprendre un semblant de normalité. Du moins, aussi normal que puisse être The Flash. Dans cet épisode, Iris a enfin une histoire de journaliste et prend les choses en mains dans son journal.

Comme le showrunner de la série l’a confié récemment, les choses ont changé après Crisis et des nouveaux méchants sont entrés en jeu. La création de Earth Prime a aussi apporté une nouvelle et mystérieuse organisation nommée Black Hole. Ils exploitent les métahumains et les transforment en assassins. C’est ce qui est arrivé à Esperanza, la cousin d’Allegra.

Iris, Reporter

L’épisode de retour voit Iris et sa Team du Citizen (Alegra, Kamilla et Cecile) au centre de l’action. Iris est déterminée à exposer Black Hole et leurs méthodes mais elle est rapidement prise pour cible. Black Hole est lié à McCulloch Technologies et le patron, Joseph Carver, nie les accusations d’Iris. Il engage une tueuse à gages pour tuer Iris parce qu’elle a publié son article.

Dr Kimiyo Hoshi est une méta qui peut contrôler la lumière, c’est une nouvelle version plus dangereuse de Doctor Light. Elle est l’un des nombreux changements apportés par la création de Earth Prime. Il y a encore plus de menaces qu’avant sur Terre après la création de ce nouvel univers. C’est marrant parce que c’est l’inverse à Star City, la ville n’a plus de crimes ! Clairement, The Flash utilise la Crise pour générer de nouvelles histoires et apporter une nouvelle approche sur des personnages passés.

Cette affaire va amener Iris à se blesser. Elle a frôlé la mort deux fois mais elle continue son enquête. Pas de bol pour elle, elle va disparaître en se faisant attraper par une créature à travers un miroir. Clairement, on a affaire à Mirror Master. Iris a enfin une histoire de journaliste / reporter et elle n’a pas eu besoin de l’aide de son mari. Evidemment, on s’attend à ce que Barry soit impliqué plus tard mais pour le moment, il est occupé.

Barry fait son deuil avec Diggle

Du côté de Barry, ce dernier tente de gérer la mort d’Oliver comme il le peut. Diggle est venu lui rendre visite pour lui donner un cadeau d’Oliver. Il lui apporte le premier masque de Green Arrow, celui que Barry lui a fabriqué et donné dans la saison 2 d’Arrow. Barry remarque que le masque contient des traces de Mirakuru et pense immédiatement qu’il y a une mission derrière. Il embarque Diggle avec lui à Lian-Yu mais il réalise qu’il n’y a rien, il ne reste plus de Mirakuru, personne n’est en danger.

Diggle aide Barry à comprendre que ce cadeau d’Oliver n’était qu’un cadeau, un symbole de leur amitié. Il l’aide à comprendre qu’Oliver s’est sacrifié pour que les gens qu’il aime puisse vivre leur vie comme un marathon (d’où le titre de cet épisode) pas comme un sprint. Barry peut enfin prendre le temps de profiter de sa famille. Ce masque représente aussi ce que Barry a fait pour Oliver. Il lui a fait ce masque pour qu’il puisse protéger ses proches, il lui revoit la pareille.

Cisco part en voyage

Du côté de Star Labs, Cisco se remet en question après la Crise et après avoir abandonné ses pouvoirs de Vibe. Il a besoin de prendre du temps pour lui et décide de partir dans un voyage qui pourrait bien être introspectif pour lui. Sur conseil de Caitlin, il quitte la ville pour rendre compte de tous les changements cosmiques apportés par Earth Prime. Il laisse la team Flash entre les mains de Nash pour aider en son absence. Et rassurez-vous, Carlos Valdes ne quitte pas la série, son absence n’est que temporaire, il sera de retour.

L’épisode a aussi confirmé la mort d’Harry Wells et sa fille Jesse de la Terre-2. On se doutait qu’ils n’avaient pas survécu mais The Flash n’avait pas encore confirmé leur décès. C’est officiel, ils sont bien morts.

La semaine prochaine, le trip d’Iris de l’autre côté du miroir a modifié quelque chose en elle. La promo montre qu’elle est différente et elle ne veut pas que Barry vienne la sauver. Notez que ce sera l’épisode de la St Valentin et que leur plan en amoureux va être interrompu par Amuet (Katee Sackhoff) qui est de retour.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 6 – Promo 6×11