The Last of Us saison 2 : Isabela Merced jouera Dina

Isabela Merced rejoint la saison 2 de The Last of Us dans le rôle de Dina.

Les annonces castings continuent de tomber pour la saison 2 de The Last of Us. Isabela Merced a rejoint le casting de la série de HBO. Elle est le dernier des trois ajouts majeurs pour la deuxième saison à venir du drame post-apocalyptique basé sur le jeu vidéo du même nom. Les deux autres ont récemment choisi Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby et Young Mazino dans le rôle de Jesse.

Merced incarnera Dina, le nouvel intérêt romantique d’Ellie et l’ex de Jesse. Dina est un esprit libre dont le dévouement envers Ellie sera mis à l’épreuve par la brutalité du monde dans lequel elles habitent.

« Dina est chaleureuse, brillante, sauvage, drôle, morale, dangereuse et instantanément adorable », ont déclaré Craig Mazin et Neil Druckmann, co-créateurs et producteurs de The Last of Us. « Vous pouvez chercher éternellement un acteur qui incarne sans effort toutes ces choses, ou vous pouvez trouver Isabela Merced tout de suite. Nous ne pourrions être plus fiers de la voir rejoindre notre famille. »

Dans le jeu The Last of Us Part II, sur lequel est basée la deuxième saison de la série télévisée, Dina est interprétée par Shannon Woodward.

Il s’agit de retrouvailles pour Dever et Merced qui ont joué ensemble dans le film Rosaline sorti en 2022.

Merced, connue pour avoir joué le rôle-titre dans Dora et la cité d’or perdue et pour jouer dans Transformers Last Knight aux côtés de Jason Momoa dans Sweet Girl. Elle sera bientôt à l’affiche du film Marvel de Sony Madame Web.

La saison 2 sera tournée à Vancouver, car une partie importante de l’histoire du jeu vidéo The Last of Us Part II se déroule dans le nord-ouest du Pacifique.

Source : Deadline / Crédit ©Johnny Carano/Naughty Dog