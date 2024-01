The Last of Us saison 2 : Kaitlyn Dever décroche le rôle clé d’Abby

Kaitlyn Dever incarnera le rôle clé et polarisant d’Abby dans la saison 2 de The Last of Us.

The Last of Us a trouvé celle qui incarnera le rôle clé et polarisant d’Abby. Craig Mazin, le showrunner de la série et le co-créateur du jeu Neil Druckmann, avaient déjà signalé dans des interviews qu’ils avaient les yeux rivés sur quelqu’un pour jouer Abby avant les grèves d’Hollywood. Maintenant, Kaitlyn Dever (Booksmart, Dopesick, Unbelievable) a été officiellement annoncée dans le rôle de la saison 2.

Il est difficile d’expliquer qui est Abby à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo sans faire des révélations qui gâcheront l’histoire. Mais voici comment HBO décrit le personnage : « une soldate qualifiée dont la vision du monde en noir et blanc est remise en question alors qu’elle cherche à se venger ceux qu’elle aimait. »

Dever, qui a été nommée pour un Emmy Award pour Dopesick et un Golden Globe pour Unbelievable, est un choix de casting intéressant. Elle était autrefois en lice pour jouer Ellie dans la saison 1 de The Last of Us, un rôle qui a finalement été attribué à Bella Ramsey. Elle est aussi physiquement loin du personnage du jeu vidéo, Abby étant très grande, masculine et musclée.

A propos du processus de casting, Mazin et Druckmann ont confié dans un communiqué : « Notre processus de casting pour la saison 2 a été identique à celui de la saison 1 : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l’âme des personnages dans le matériel source », ont-ils déclaré ensemble. « Rien ne compte plus que le talent, et nous sommes ravis de pouvoir demandez à une artiste acclamée comme Kaitlyn de rejoindre Pedro, Bella et le reste de notre famille. »

Dever rejoint désormais Ramsey et Pedro Pascal, qui sont nommés aux Emmy Awards pour leurs performances d’Ellie et Joel dans la saison 1 The Last of Us.

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us commencera cette année mais ne devrait pas être diffusée avant 2025 sur HBO. En France, la série est disponible sur Prime Video.

