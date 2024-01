The Last of Us saison 2 : Le nommé aux Emmy Awards Young Mazino sera Jesse

La saison 2 de The Last of Us ajoute Young Mazino de la série Acharnés, dans le rôle de Jesse.

Maintenant que le rôle crucial d’Abby dans la saison 2 de The Last of Us a été casté, il est temps de rencontrer un autre nouveau visage.

Young Mazino, vu dans la série Netflix Acharnés, lauréate d’un Golden Globe, a été choisi pour jouer le rôle de Jesse, un personnage important dans l’orbite d’Ellie dans les événements à venir.

Ceux qui ont joué à The Last of Us Part II en 2020 connaissent bien le personnage, mais une description officielle de HBO le décrit simplement comme « un pilier de sa communauté qui fait passer les besoins de chacun avant les siens, parfois à un coût terrible ».

« Young est l’un de ces rares acteurs qui est immédiatement indéniable dès qu’on le voit », ont déclaré les showrunners de The Last of Us, Craig Mazin et Neil Druckmann, dans un communiqué commun. « Nous avons tellement de chance de l’avoir, et nous avons hâte que le public voie Young briller dans notre série. »

La nouvelle du casting de Mazino dans la saison 2 arrive un jour après que HBO a confirmé la star de Booksmart, Kaitlyn Dever, dans le rôle important d’Abby.

Mazino a joué dans des séries comme Blindspot, New Amsterdam, Blue Bloods et Prodigal Son. Cependant, c’est son rôle dans Acharnés, dans lequel il incarnait le frère à l’écran de Steven Yeun, Paul Cho, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour un second rôle dans une série limitée ou une anthologie.

La saison 2 de The Last of Us sera diffusée en 2025 sur HBO. En France, la série est disponible sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Getty Images/Naughty Dog