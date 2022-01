Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Des personnages clés dévoilés via une fuite

Deux personnages clés auraient été dévoilés via une fuite de jouets pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Spoilers

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le prochain gros film du MCU à sortir en salles après Spider-Man No Way Home et évidemment, comme son nom l’indique, plongera encore plus dans le multivers. Le film devrait aussi apporter quelques caméos et un nouveau leak laisse entendre que deux personnages potentiels pourraient faire leur apparition.

***Attention, spoilers possibles***

La sortie du film a été repoussée de quelques semaines (de fin mars à début mai) afin de permettre à la production de faire des reshoots à la fin de l’année dernière. Les rumeurs ont dit que Marvel voulait corriger le scénario et ajouter plus de caméos. Et si le film est repoussé, le merchandising ne l’est pas et a souvent tendance à fuir en ligne.

Les nouvelles fuites de figurines de personnages proviennent des collections Marvel Legends qui sont déjà disponibles en précommande en ligne. Des fans ont trouvé certains de ces jouets et les ont posté sur les réseaux sociaux. On remarquera que les acteurs qui incarnent les personnages sont très familiers.

Tout d’abord, nous avons Defender Strange joué par Benedict Cumberbatch lui-même. Le personnage est décrit comme suit : « Doctor Strange est le plus grand défenseur magique de la Terre, protégeant notre dimension contre les menaces surnaturelles provenant de tout le multivers. »

Here is a closer look at Defender Strange’s look in #MultiverseOfMadness from the Marvel Legends packaging! (via: @eljuanleon) pic.twitter.com/NgFxtgLI8C — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) December 31, 2021

Cette description est destinée à nous tromper. Defender Strange n’est pas Doctor Strange. Du moins, il n’est pas notre Doctor Strange. Il s’agit probablement d’une version de Strange d’un flux temporel différent. Il a une tenue différente, une coiffure et une barbiche différentes. Tout comme Strange Supreme a un look différent dans What If…?.

Et oui, une version de Evil Strange est également dans Multiverse of Madness, comme on a pu déjà le voir dans la première bande-annonce du film.

Ensuite, nous avons l’art promotionnel de Master Mordo (Chiwetel Ejiofor) ci-dessous. C’est aussi une fuite de Multiverse of Madness qui provient de la collection Marvel Legends, bien que la description de Master Mordo ne soit pas disponible dans l’image suivante.

The official promotional art for Mordo in DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS! 🎨 pic.twitter.com/EJPzGYDs7Q — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) January 2, 2022

Comme ce fut le cas avec la fuite de personnage précédente, ce n’est pas le Mordo auquel vous vous attendez. Le Mordo principal du MCU apparaîtra dans Multiverse of Madness, comme l’ont dit diverses fuites de l’intrigue. Les personnes familières avec ces fuites savent déjà ce qui arrivera au personnage – en supposant que ces fuites d’intrigue soient exactes et que Marvel n’a pas changé l’histoire pendant les reshoots.

Mais Master Mordo serait un Sorcier Suprême dans un univers différent, selon les mêmes fuites de l’intrigue. Nous avons déjà vu le personnage dans la bande-annonce, avec le même costume et la même coiffure que dans cette fuite de jouets Multiverse of Madness.

Master Mordo sera membre des Illuminati, selon les fuites de l’intrigue du film. Et nous le voyons en désaccord avec le premier Strange dans la bande-annonce, ce qui correspond à ces fuites.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est désormais prévu en France pour le 4 mai 2022.

Source : BGR / Crédit ©Marvel