Mandalorian saison 2 : Parallèle entre Dark Vador et Luke Skywalker dans le final

Des fans de Star Wars ont découvert un easter egg Dark Vador dans le final de la saison 2 de The Mandalorian.

Le final de la saison 2 de The Mandalorian a surpris le public avec l’arrivée héroïque de Luke Skywalker pour sauver Din Djarin, Grogu et le reste du gang après que les Dark Troopers de Moff Gideon les aient apparemment mis au pied du mur. Maître Skywalker tranche facilement une armée de droïdes puissants avant de se révéler à Mando, puis récupérer Bébé Yoda pour lui donner un véritable entrainement de Jedi.

C’était un moyen puissant de mettre fin à la saison 2 de The Mandalorian et de lancer une nouvelle ère de narration Star Wars alors que Disney + se prépare à lancer plusieurs spin-offs. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être manqué qui rend le caméo de Luke encore meilleur.

Sur Reddit, un fan a remarqué que l’apparition de Luke ressemblait fortement à une scène de La Revanche des Sith. En effet, L’entrée de Luke dans The Mandalorian reflète presque parfaitement la tristement célèbre « scène des enfants » d’Anakin dans La Revenge des Sith. Ils entrent tous les deux dans la scène vêtus de noir avec un sabre laser à la main, et ils sont tous deux enregistrés par des caméras et observés en action par un autre personnage majeur.

Cependant, quand Anakin atteint les enfants, il ne retire pas sa capuche, mais lorsque Luke trouve Bébé Yoda, il révèle son visage, ce qui est détail important. Cela crée immédiatement un contraste entre le père et le fils, entre le mal et le bien, et entre la honte et l’orgueil. A ce moment-là, Luke est tout ce qu’Anakin n’était pas quand cela comptait le plus.

Luke montrant son visage est aussi peut-être un détail très important du point de vue de Grogu. Il est bien possible que Bébé Yoda était présent au moment où Anakin a tué les enfants mais a survécu d’une manière ou d’une autre (bien qu’il soit également possible qu’il ait été sauvé du temple Jedi bien avant qu’Anakin ne devienne Dark Vador). Si tel est le cas, Grogu a peut-être vécu un flashback terrifiant lorsque Luke est arrivé, mais en retirant sa capuche, le jeune Skywalker a prouvé sans aucun doute qu’il n’était pas son père.

Source : Reddit / Crédit ©Disney+