Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, Premier teaser avec Mads Mikkielsen !

Après Les Crimes de Grindelwald, le troisième volet de la saga Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore se dévoile dans un premier teaser avec une première image de Mads Mikkielsen.

Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore se montre enfin dans de nouvelles images avec un teaser de quelques secondes à découvrir ci-dessous, dans lequel on peut voir Dumbledore plus vieux, s’imposer en maître auprès de ses compères magiciens, face à un monde en danger et des catastrophes inévitables visiblement que nos héros vont devoir affronter.

Au casting de Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, on retrouvera bien évidemment Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller seront de retour au casting.

Cependant après ses problèmes avec la justice, Johnny Depp ne reviendra pas en Grindelwald, il a été remplacé par Mads Mikkelsen puisque les studios Warner ont demandé à Depp de démissionner du film après que l’acteur ait perdu son procès en diffamation contre une publication britannique qui alléguait qu’il était abusif envers son ex-femme, l’actrice Amber Heard.

Un Mads qui semble à vue de la brève image dans lequel on l’aperçoit avoir le même look que le personnage dans les précédents films, reste à voir comment il incarnera ce dernier.

Dans suite des Les Crimes de Grindelwald « Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Gindelwald cherche à prendre le contrôle du monde de la magie. Incapable de l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Norbert Dragonneau de mener une équipe intrépide composée de sorciers, de sorcières et d’un boulanger moldu courageux pour une mission dangereuse. Ils croisent la route d’animaux magiques, connus ou pas, et se battent avec les partisans toujours plus nombreux de Grindelwald. Mais lorsque les enjeux sont si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester en retrait ?

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est réalisé par David Yates et est prévu en salles le 13 Avril 2022.

Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore Teaser



Crédit photo : © Warner bros