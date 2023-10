Aquaman 2 : Amber Heard presque renvoyée à cause de Jason Momoa ; son rôle réduit

Un nouveau rapport détaille comment Amber Heard a failli être renvoyée d’Aquaman et le Royaume Perdu et décrit deux scènes de Mera qui ont été coupées.

Amber Heard a failli être renvoyée d’Aquaman et le Royaume Perdu, avec au moins deux de ses scènes dans le film DCEU coupées. Heard revient bien dans le rôle de Mera pour le dernier film du DCEU, mais il est désormais confirmé que l’actrice n’a qu’une présence réduite dans le film. Et selon un nouveau rapport détaillé, ce rôle réduit aurait pu purement et simplement être supprimé du film d’Aquaman et le Royaume Perdu.

Variety a partagé un rapport complet sur le rôle de Heard dans Aquaman et le Royaume Perdu. Le rapport détaille les notes du procès en diffamation très médiatisé Johnny Depp-Amber Heard, révélées à propos d’Aquaman et le Royaume Perdu. Variety rapporte qu’il a initialement été dit à Heard qu’elle ne devrait pas revenir pour le film après les débuts d’Aquaman en 2018 en raison du « manque d’alchimie » entre elle et Jason Momoa. Une information qui avait précédemment été révélée puis niée.

Le studio n’a finalement pas licencié l’actrice car son ancien petit ami, Elon Musk, serait intervenu en demandant à son équipe juridique d’envoyer une lettre de menace à Warner Bros. Le rapport affirme également qu’au moins deux des scènes de Heard dans le rôle de Mera ont été coupées d’Aquaman et le Royaume Perdu : une séquence d’action avec Mera affrontant Black Manta (Yahya Mateen II) et une scène d’amour avec Aquaman.

Le rapport dresse un tableau troublé du dernier film du DCEU dont le tournage aurait été un environnement compliqué et toxique pour l’actrice. Il est possible que les scènes coupées révélées par Heard aient été abandonnées en raison de ses affrontements avec Momoa et le réalisateur du film James Wan. Momoa aurait été ivre sur le tournage d’Aquaman et le Royaume Perdu, selon les « notes brutes » des séances de Heard avec sa thérapeute, le Dr Dawn Hughes, comme le révèle le rapport.

L’état présumé de Momoa a conduit à des situations difficiles pour Heard, selon les propos de l’actrice dans les notes présentées lors du procès en diffamation. Momoa se serait habillé comme Johnny Depp sur le tournage et voulait que Heard soit renvoyée, ce qui, selon un porte-parole de DC, était faux, déclarant : « Jason Momoa s’est toujours comporté de manière professionnelle sur le tournage d’Aquaman et le Royaume Perdu. »

Quant à Wan, les notes de la séance de thérapie affirment qu’il a élevé la voix sur Heard et qu’elle a dit qu’il « avait fait comme si c’était [sa] faute ». Le porte-parole de DC a également réfuté les commentaires concernant Wan, déclarant : « James est connu pour traiter les membres de son casting et de son équipe avec le plus grand respect et pour favoriser un environnement positif et collaboratif sur le tournage – les films ‘Aquaman’ ne font pas exception. »

En raison des propos de Heard contre Momoa et Wan, ainsi que le fait que Warner ne voulait initialement pas avoir Heard dans Aquaman et le Royaume Perdu, il est facile de comprendre pourquoi au moins deux des scènes de Mera ont été coupées. On notera aussi qu’elle est à peine visible dans la bande-annonce du film sortie il y a quelques semaines.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros