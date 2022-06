Aquaman 2 : Amber Heard dément avoir été coupée du film

Amber Heard nie les rumeurs qui disent qu’elle a été coupée du film Aquaman 2.

Amber Heard tente de mettre fin aux rumeurs qui disent qu’elle a été coupée du film Aquaman 2 et que Warner Bros chercherait à la remplacer avec une autre actrice.

« Le moulin à rumeurs continue comme il l’a fait depuis le premier jour – inexact, insensible et légèrement fou », a déclaré un porte-parole de l’actrice à EW en réponse à un rapport selon lequel Warner Bros. l’a coupée d’Aquaman And The Lost Kingdom et prévoit de recaster le rôle de Mera.

L’implication de Heard dans la franchise a été un sujet de discussion fréquent lors du récent procès en diffamation entre elle et son ex-mari, Johnny Depp. Le procès s’est terminé plus tôt ce mois-ci avec le jury se rangeant du côté de Depp, déterminant que Heard l’avait diffamé lorsqu’elle a écrit un éditorial dans le Washington Post en 2018 sur ses expériences en tant que survivante de violence domestique.

Au cours du procès, l’actrice a déclaré que son rôle dans la suite avait été considérablement « réduit » au milieu de la prétendue campagne de diffamation de Depp contre elle, affirmant qu’elle a dû « se battre très fort » pour rester dans Justice League (2017), Aquaman (2018) et sa suite. Warner Bros. « ne voulait pas m’inclure », a déclaré Heard. L’actrice n’apparaîtrait dans le film que pendant 10 minutes.

Walter Hamada, président de DC Films chez Warner Bros., a nié les soupçons de Heard dans sa propre déposition. Lorsqu’il a été appelé au nom de l’équipe juridique de Depp, Hamada a déclaré que le rôle de Heard n’avait jamais été réduit et que le film était toujours censé être une « comédie de copains » entre le super-héros de Jason Momoa et son demi-frère Orm, joué par Patrick Wilson. Le studio n’a jamais prévu que Heard soit co-lead, a-t-il déclaré.

Le cadre de la WB a cependant confirmé que le studio envisageait de recaster Heard en raison d’un manque d’alchimie avec Momoa. « Ce sont les préoccupations qui ont été soulevées à la fin de la production du premier film, qui est la question de l’alchimie », a déclaré Hamada.

« [Au montage], ils ont réussi à faire fonctionner cette relation dans le premier film, mais on craignait qu’il ait fallu beaucoup d’efforts pour y arriver et [ils] feraient mieux de recaster [et] trouver quelqu’un qui avait une alchimie un peu plus naturelle avec Jason Momoa », a-t-il ajouté.

Réalisé par James Wan, Aquaman 2 sort en mars 2023.

