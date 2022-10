The Boys saison 4 : Deux nouvelles super-héroïnes se dévoilent en costumes !

Deux nouvelles super-héroïnes se dévoilent en costumes pour la saison 4 de The Boys.

La prochaine saison de The Boys verra l’arrivée de deux nouvelles super-héroïnes et Amazon Prime Video vient de dévoiler un premier aperçu des personnages en costumes. Susan Heyward (Delilah) et Valorie Curry (The Lost Symbol) ont été embauchées pour jouer respectivement Sister Sage et Firecracker, dans la série.

Il semble qu’il va falloir attendre longtemps avant de connaître toute l’étendue de leurs rôles, les détails des personnages seront gardés secrets jusqu’au lancement de la saison 4 sur Prime Video, selon Amazon. On ne sait donc rien sur elles mais il est possible que Sister Sage soit clairvoyante et Firecraker semble être une patriote à la gâchette facile.

Le showrunner Eric Kripke a précédemment teasé ces personnages sur Twitter, « Ces nouveaux Supes sont parmi les meilleurs et les plus fous jamais écrits pour #TheBoys. Vous allez les adorer. Et par amour, je veux dire être absolument horrifiés et un peu nauséeux. «

Le final de la saison 3 de The Boys a donné quelques indices sur le sujet de la saison 4. Clairement, l’âme de Ryan (Cameron Crovetti), le fils de Protecteur, sera en jeu. « Je ne pense pas que le jeu soit encore terminé », avait déclaré Kripke à EW. « Je pense que [Ryan] a vu cette chose et je pense que nous devrions tous avoir peur parce que s’il devient un autre Protecteur, c’est évidemment très mauvais pour la planète. Mais il est toujours l’enfant de Becca et il y a encore une chance que Butcher puisse le tirer vers la lumière. »

The Boys devrait être de retour en 2023 pour la saison 4.

Source : EW / Crédit ©Amazon