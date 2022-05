Stranger Things saison 4 : Le méchant est un clin d’œil aux grands méchants de l’horreur

Le grand méchant de la saison 4 de Stranger Thing est un clin d’œil aux grands méchants de l’horreur du passé selon Joseph Quinn.

Alors que le lancement de la saison 4 de Stranger Things arrive à grands pas, le casting de la série continue de teaser ce qui attend les fans. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que le grand méchant de cette saison est Vecna, la créature qui parle au début et à la fin, et dont on voit le visage et le corps ratatinés à la fin de la bande-annonce.

Dans la série, Vecna est basée sur le personnage du même nom dans le jeu de société « Donjons & Dragons », comme avec le Demogorgon et d’autres créatures des saisons précédentes. « D&D » est une grande partie de « Stranger Things », ce n’est donc pas une surprise.

Joseph Quinn (Game of Thrones) incarne Eddie Munson, métalleux et le leader du Hellfire Club, le gang « D&D » avec Mike et Dustin. Quinn a parlé à EW de la nouvelle saison et a donné un aperçu des choses effrayantes que les fans vont voir. Il décrit la menace surnaturelle dans Hawkins comme « l’horreur de genre [à la] David Cronenberg et « Scooby-Doo « .

Evidemment, il ne peut pas donner de détails, mais confie : « La grande menace de cette saison est un véritable clin d’œil aux grands méchants de l’horreur du passé. Je pense que les gens vont vraiment bien réagir. »

EW a dévoilé une photo exclusive du personnage de Quinn dans la série, elle est à voir ci-dessous.

Les frères Duffer ont précédemment mentionné des films d’horreur classique comme Freddy les griffes de la nuit et Halloween comme inspiration, cela correspond bien à l’idée de « grands méchants de l’horreur » auxquels la série fait un clin d’œil. Et c’est sans oublier la présence de Robert Englund de Freddy est dans la saison en tant que Victor Creel.

Au casting cette saison : Millie Bobby Brown (Eleven), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Winona Ryder (Joyce Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Maya Hawke (Robin Buckley), Cara Buono (Karen Wheeler), et Brett Gelman (Murray Bauman).

New actors include Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Regina Ting Chen, Myles Truitt, Grace Van Dien, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Tom Wlaschiha, Nikola Djuricko et Robert Englund.

La première moitié de la saison 4 de Stranger Things débutera sur Netflix le 27 mai et la seconde moitié est prévue pour une sortie le 1er juillet.

