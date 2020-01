Obi-Wan Kenobi : Jar Jar Binks de retour dans la série Disney+ ?

Jar Jar Binks serait de retour et avec un nouveau look dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi sera bientôt de retour dans sa propre série. En effet, Disney+ prépare une série centré sur le personnage incarné par Ewan McGregor dans la saga Star Wars. Apparemment, il ne sera pas seul à revenir puisque Jar Jar Binks devrait aussi faire son retour.

Selon le site Making Star Wars, Obi-Wan croisera le chemin de son vieil ami de Naboo, Jar Jar Binks. Le site dévoile que le personnage aura un nouveau look et portera une barbe. Il aura un point en commun avec Obi-Wan !

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur puisque la série n’a pas encore été filmée. Ce serait une idée qui circule pour montré que les choses ont changer pour lui. Pour le moment, Ahmed Best n’a pas été confirmé au casting de la série, on attend de voir si Disney en fera l’annonce.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose de cette série, Disney reste très discret dessus. On sait bien évidemment que McGregor reprendra son rôle, qu’Obi-Wan retournera sur Tatouïne et que l’histoire se déroule entre les Episodes III et IV.

Obi-Wan Kenobi rejoint The Mandalorian et la future série sur Cassian Andor (Diego Luna) parmi Star Wars de la plateforme Disney+.

Disney+ sera disponible en France à partir du 31 mars prochain.

Source : Making Star Wars / Crédit ©Lucasfilm