Black Canary : Le spin-off de Birds of Prey serait encore en développement chez DC

Le film Black Canary, spin-off de Birds of Prey, avec Jurnee Smollett serait encore en développement chez DC.

Le statut de plusieurs projets DC a été remis en question la semaine dernière après la suppression soudaine du film HBO Max Batgirl. Alors que des projets déjà terminés comme Black Adam, Shazam! La Rage des Dieux, Aquaman and the Lost Kingdom et même The Flash semblent être en sécurité, les films et séries de télévision qui sont encore en cours de développement sont très remis en question.

En effet, alors que le patron David Zaslav découvre comment il veut gérer l’univers DC, certains projets en cours pourraient ne plus faire partie de la planification à long terme de Warner Bros. Discovery et pourraient rejoindre Batgirl dans le caveau.

L’un de ces projets est un film autonome centré sur Black Canary, en particulier la version du personnage qui a fait ses débuts dans Birds of Prey en 2020. Jurnee Smollett a joué le rôle de Dinah Lance dans le film, faisant équipe avec Harley Quinn (Margot Robbie) et Huntress (Mary Elizabeth Winstead) pour vaincre Roman Sionis, interprété par Ewan McGregor.

Un spin-off de Black Canary mettant en vedette Smollett a été annoncé l’année dernière, la star se disant ravie d’explorer davantage le personnage. Malgré la reconfiguration des propriétés DC de WBD, TVLine rapporte que Black Canary est toujours en développement spécifiquement pour HBO Max. Mais on sait aussi que la plateforme va fusionner avec Discovery+ et commence à se débarrasser de beaucoup de projets scriptés.

Certes, le statut du film pourrait changer à tout moment, mais pour l’instant, il semble que Smollett aura la chance de plonger plus profondément dans le monde de Dinah Lance. Qui sait, il passera peut-être sur le grand écran.

Le film est encore très tôt dans le processus de développement, Smollett étant la seule star attachée pour l’instant. Le scénario est écrit par Misha Green, qui a développé la série HBO Lovecraft Country, qui mettait en vedette Smollett aux côtés de Jonathan Majors.

On attend d’avoir plus d’information sur Black Canary.

Source : TVLine / Crédit ©Warner Bros