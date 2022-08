The Flash : Les ennuis judiciaires d’Ezra Miller continuent et le film aussi

Ezra Miller accusé.e de cambriolage après avoir prétendument volé de l’alcool dans une maison du Vermont.

Ezra Miller (qui s’identifie comme non-binaire et utilise des pronoms neutres) continue de faire des siennes et d’avoir des problèmes avec la justice. La star de The Flash est assignée à comparaitre le mois prochain pour être mise en accusation pour cambriolage.

Clairement, Miller ne peut pas échapper à ses problèmes mais Warner Bros semble toujours déterminé à sortir le film dont Miller est la vedette. Dans le dernier chapitre de ses batailles juridiques en cours, Miller est maintenant accusé.e de cambriolage à Stamford, dans le Vermont.

La police de l’État du Vermont a été alertée d’une plainte pour cambriolage dans une résidence de Stamford dans la soirée du 1er mai, selon le rapport de police. À son arrivée, la police a découvert que « plusieurs bouteilles d’alcool avaient été prises à l’intérieur de la résidence alors que les propriétaires n’étaient pas présents. À la suite d’une enquête comprenant des vidéos de surveillance et des déclarations, une cause probable a été trouvée pour inculper Ezra M. Miller de l’infraction de cambriolage avec effraction dans un logement inoccupé. »

La débâcle autour de Miller a commencé vers le mois de mars de cette année lorsqu’iel a été arrêté.e pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar d’Hawaï, dans le cadre d’une longue nuit qui comprenait une dizaine d’autres incidents signalés à la police commis par la star de The Flash. Miller a de nouveau été arrêté.e à Hawaï moins d’un mois plus tard.

Puis, en juin, les parents de Takota Iron Eyes, 18 ans, ont déposé une plainte selon laquelle Miller avait sexuellement poursuivi leur fille depuis l’âge de 12 ans avec du LSD, de l’alcool et des cadeaux somptueux – des allégations démenties par Iron Eyes. À peine une semaine plus tard, une mère et son enfant de 12 ans ont obtenu une ordonnance de protection temporaire contre le harcèlement contre Miller dans le Massachusetts après avoir allégué que Miller s’était comporté de manière inappropriée envers l’enfant et avait également brandi une arme à feu de manière menaçante.

Avec tout le drame de la vie réelle entourant Miller au cours des derniers mois, beaucoup se sont interrogés sur son avenir en tant que Flash dans l’univers étendu de DC, en particulier après que Warner Bros. a annulé Batgirl (qui leur a couté 90 millions de dollars), un film avec une actrice latina non problématique – Leslie Grace – en lead dont la carrière prend un coup dans l’aile.

On peut argumenter sur le fait que la personne réelle et le personnage sont différents et que le comportement extérieur de Miller ne devrait pas influer sur le film, mais quand on joue un personnage tel que Barry Allen, on a une certaine responsabilité. On ne peut pas jouer Flash à l’écran et se comporter comme Reverse-Flash dans la vie. Le fait que Warner décide de continuer avec le film montre qu’ils récompensent le mauvais comportement de leur star dont les valeurs ne s’alignent pas avec le personnage incarné.

Pour le moment, The Flash est toujours prévu pour une sortie le 21 juin 2023.

Source : Deadline / Crédit ©Jon Kopaloff/FILMMAGIC