Black Canary : Un film solo en préparation avec Jurnee Smollett

Un film solo Black Canary, spin-off de Birds of Prey, avec Jurnee Smollett est en préparation chez DC écrit par la scénariste de Lovecraft Country.

Un film spin-off de Birds of Prey centré sur Black Canary (Jurnee Smollett) est en cours de développement chez HBO Max. avec la showrunner de Lovecraft Country Misha Green au scénario. Le projet marque une réunion pour les deux femmes après que la série de HBO, dans laquelle Smollett a joué, a été annulée après une seule saison.

La nouvelle a circulé ce week-end et Green et Smollett ont toutes les deux confirmé l’information avec enthousiasme sur Twitter, Smollett écrivant : « Je suppose que le Canari est sorti de la cage ! Tellement contente de se lancer enfin dans cette aventure avec mon âme soeur créatrice @MishaGreen. »

Guess the Canary is out of the cage! 🤪 So excited to finally embark on this adventure with my creative soul sis @MishaGreen . 🖤💛 #blackcanary #dinahlance #lettttssssssgoooooo ahhhhhhhhh!!!!! https://t.co/GocuNdEn6E

Green a ajouté : « Nous ne sommes qu’au tout début d’un long voyage vers l’écran, mais il est évident que je ne pouvais pas refuser cette chance avec @jurneesmollett ! »

We’re just at the very beginning of a loooong journey to the screen, but obvs I couldn’t turn down the chance to put the DAMN in The Black Damn Canary with @jurneesmollett! 🤑💃🏾🤩

*whispers* so I’m thinking something like:

🐦🎤🎶🥋🐯🐉 🤼‍♀️ 💚 #BlackCanary

— Misha Green (@MishaGreen) August 21, 2021