The Suicide Squad : James Gunn voue un culte particulier à Harley Quinn

A l’occasion de la sortie en salle le Cerveau a pu s’entretenir avec le réalisateur et scénariste du film le plus fou de DC. Un entretien centré sur l’écriture de l’un des personnages les plus fou du DCU : Harley Quinn.

Véritable succès critique de cette année cinéma 2021, le blockbuster DC, The Suicide Squad est une œuvre à part issue du cerveau passionné et complètement ravagé de James Gunn.

Une œuvre qui reprend les personnages iconiques des comics éponymes pour les transposer dans un film DC sans limite, à l’image de la folie des intrigues gores et débridées du matériel originel.

Avec de nouveaux personnages et d’autres moins connus, cette nouvelle itération de Suicide Squad propose surtout une autre perspective sur des légendes de DC, comme Harley Quinn ou Rick Flag, apparus dans l’opus de David Ayer au cinéma. Des personnages revus et corrigés par l’homme au clavier et derrière la caméra.

A l’occasion d’une discussion avec James Gunn, le Cerveau a voulu comprendre comment ce dernier a abordé l’écriture de ces personnages pour, à la fois revenir à leur essence, sans les dénaturer et tout en les réinventant pour cette intrigue complétement barrée. Notamment le personnage iconique de Harley Quinn, revu et corrigé dans cette copie.

« Cela dépend vraiment de comment je ressens le personnage quand je lis les comics » explique le réalisateur. « Pour un personnage comme Harley Quinn c’est simple. C’est peut-être la première fois depuis que j’ai travaillé sur le film Scooby Doo il y a 20 ans, que je retombe sur un personnage aussi bien défini. » Un personnage éclectique, qui avait été complétement réinventé (pour le pire) au cinéma dans Birds of Prey, non sans décevoir les fans de cette dernière.

Pourtant dans The Suicide Squad, les habitués d’Harley reconnaitront le personnage originel dans tout ce qui la caractérise : une folie débridée, une femme déterminée et plus intelligente qu’on ne le pense, qui n’attend pas qu’on la cadre, capable de se défendre et libérée sexuellement. Une femme qui a même des principes, loin de la vilaine monolithique.

Des traits de caractères qu’on retrouve sans conteste dans The Suicide Squad : « Quand j’ai écrit le scénario à l’époque, je connaissais très bien l’univers de Scooby Doo et les personnages étaient déjà bien définis – à l’exception peut-être de Velma (rires) – et on ne peut qu’être respectueux et fidèle à ces personnages. En revanche, Groot dans les comics ( Les Gardiens de la Galaxie – ndlr) n’a rien à voir par exemple avec le Groot des films que j’ai écrit par exemple. J’ai aussi complétement réinventé StarLord par rapport aux comics. »

Pour James Gunn, que ce soit dans les comics originaux de Paul Dini ou jusqu’à la série animée Harley Quinn, ou l’incarnation de Margot Robbie, il fallait « créer quelque chose qui soit fidèle à l’essence chaotique et clownesque du personnage. Je ne voulais pas juste la rendre plus Harley qu’elle ne l’est déjà. Et c’était top parce que j’ai un profond respect pour le personnage. Pour Bloodsport par exemple c’était complètement different, on a voulu un personnage plus cinématique. Chaque personnage est différent à écrire en somme. »

Le réalisateur avouera même l’amour profond qu’il porte pour Harley Quinn, raison pour laquelle le personnage marche peut-être aussi bien dans son film : « Harley a été une exception dans tout ce que j’ai pu écrire et adapter. Elle me parle beaucoup. C’est vraiment un personnage que j’adore. »

Une passion pour le personnage qui se voit clairement dans The Suicide Squad avec peut-être la plus belle performance de Margot Robbie, tout en nuance et sans sombrer dans le cliché de la folle débridée et enfantine. En espérant que cette dernière revienne dans un autre film ou apparaisse dans la série PeaceMaker, pour le plus grand plaisir de ceux qui adhèrent à sa nouvelle devise dans The Suicide Squad : « Live Fast, Die Clown ».

La troupe de James Gunn dans The Suicide Squad est à retrouver actuellement en salles de cinéma.

Crédit photos : ©DC / Warner –