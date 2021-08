John Wick 4 : Clancy Brown rejoint la franchise

Clancy Brown rejoint le casting du film John Wick 4 dans un rôle mystérieux.

Le casting de John Wick 4 continue de s’étoffer. Clancy Brown (Les Evadés), est annoncé dans le quatrième volet de la franchise. Pour le moment, on ne sait pas s’il sera du côté John Wick ou s’il sera un antagoniste.

C’est le réalisateur Chad Stahelski qui a officiellement confirmé l’arrivée de Brown au casting dans un communiqué à Deadline : « Je suis fan de Clancy Brown depuis toujours », a déclaré Stahelski à Deadline. « Le faire participer à ce projet est un honneur. Il sera un ajout parfait au monde de John Wick ! »

Avant de voir Clancy Brown dans John Wick 4, il sera dans le revival de la série Dexter : New Blood qui sera diffusé cet automne sur Showtime.

En plus de Keanu Reeves, Brown rejoint Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Bill Skarsgard, Scott Adkins et Shamier Anderson, qui sont également de nouveaux arrivants dans la franchise. Seront de retour pour reprendre leurs rôles : Lance Reddick en tant que Charon et Ian McShane en tant que Winston, ainsi que Laurence Fishburne en tant que Bowery King.

Chad Stahelski, qui a co-réalisé l’original John Wick avec David Leitch puis réaliser les deux films suivants en solo, reviendra derrière la caméra pour John Wick 4. Derek Kolstad, le créateur de la franchise qui a écrit les deux premiers volets et co-écrit le troisième avec Shay Hatten, Chris Collins et Marc Abrams, n’est pas impliqué dans le quatrième volet. Hatten a écrit le scénario de John Wick 4 avec Michael Finch.

Le film est actuellement en production entre la France, l’Allemagne et le Japon. Il sortira en salles le 25 mai 2022.

