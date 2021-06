Gossip Girl : Premier trailer sulfureux pour le reboot de la série

Découvrez le premier trailer du retour de Gossip Girl avec ses nouveaux personnages.

La Gen Z prend le relais et elle n’a pas froid aux yeux. Après des affiches et un teaser, un premier trailer pour le retour de la série Gossip Girl a été dévoilé par HBO et c’est une nouvelle ambiance qui règne dans le teen soap de l’Upper East Side.

Dans le trailer, on découvre les « queen bees » de l’Upper East Side accueillir une nouvelle élève au lycée mais cette dernière semble avoir des vus sur le petit ami de l’une d’elles. Mais les personnages vont vite avoir un autre problème : Gossip Girl est de retour et annonce « qu’il y a un gros secret parmi la classe dirigeante à Constance Billard. »

Cette nouvelle version donne presque une sensation de mélange entre des séries comme Elite, Baby ou encore Euphoria. Les scènes de sexe ne sont pas timides c’est certain.

Cette nouvelle série Gossip Girl se déroule dans le même monde que la précédente, dans lequel le public a rencontré Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Dan (Penn Badgley) et les autres en 2007. Le blog titulaire, qui aimait étaler le linge sale de tout le monde en ligne, est en sommeil depuis neuf ans. Maintenant, le site Gossip Girl (devenu un compte Instagram) est à nouveau opérationnel pour faire bouger les choses pour une nouvelle génération d’adolescents d’élite des écoles privées de Manhattan, alors que le paysage des réseaux sociaux et de la ville a changé.

Au casting on trouve Jordan Alexander (Julien Calloway), Eli Brown (Otto Bergmann IV), Thomas Doherty (Max Wolfe), Tavi Gevinson (Kate Keller), Emily Alyn Lind (Audrey Hope), Evan Mock (Aki Menzies), Zion Moreno (Luna La), Whitney Peak (Zoya Lott) et Savannah Lee Smith (Monet de Haan). Kristen Bell est de retour dans le rôle de la narratrice Gossip Girl.

Joshua Safran (Quantico) – scénariste et producteur exécutif de la série originale, qui a été développée par Josh Schwartz et Stephanie Savage – est le showrunner de la nouvelle série Gossip Girl. Schwartz et Savage sont également producteurs exécutifs.

Gossip Girl – Trailer

Crédit ©HBO Max