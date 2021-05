Gossip Girl : Premier teaser, date et affiches pour le reboot de HBO Max

HBO Max dévoile un premier teaser, une date de diffusion et des affiches pour le reboot de Gossip Girl.

Elle est de retour ! La voix élusive de Gossip Girl fait son retour dans un premier teaser pour le reboot de la série des années 2000, Gossip Girl. Kristen Bell reprend ainsi son rôle de voix-off dans la série qui revient dans l’Upper East Side afin de raconter des ragots sur les ados riches de New York et flinguer leur vie.

« Vous êtes devenu.e.s si à l’aise – en pensant que vous contrôlez votre image, vos actions, le récit – que vous avez oublié une chose : je peux vous voir », dit-elle sur ce ton classique et espiègle dans le teaser. « Avant que je finisse, je ferai en sorte que vous vous voyiez aussi. » Et bien sûr, elle finit sur le célèbre « XOXO ».

On ne spoilera pas qui était derrière Gossip Girl si vous n’avez pas encore vu l’originale (disponible sur Netflix) et souhaitez vous plonger dedans avant le début de cette nouvelle version. Une version qui démarre le 8 juillet sur HBO Max. Les affiches personnages sont à voir dans la galerie.

Gossip Girl – Affiches Personnages – Kate Gossip Girl – Affiches Personnages – Monet Gossip Girl – Affiches Personnages – Julien Gossip Girl – Affiches Personnages – Audrey Gossip Girl – Affiches Personnages – Aki Gossip Girl – Affiches Personnages – Obie Gossip Girl – Affiches Personnages – Zoya Gossip Girl – Affiches Personnages – Max Gossip Girl – Affiches Personnages – Luna Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Cette nouvelle série Gossip Girl se déroule dans le même monde que la précédente, dans lequel le public a rencontré Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Dan (Penn Badgley) et les autres en 2007. Le blog titulaire, qui aimait étaler le linge sale de tout le monde en ligne, est en sommeil depuis neuf ans. Maintenant, le site Gossip Girl est à nouveau opérationnel pour faire bouger les choses pour une nouvelle génération d’adolescents d’élite des écoles privées de Manhattan, alors que le paysage des réseaux sociaux et de la ville a changé.

Au casting on trouve Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith

Joshua Safran (Quantico) – scénariste et producteur exécutif de la série originale, qui a été développée par Josh Schwartz et Stephanie Savage – est le showrunner de la nouvelle série Gossip Girl. Schwartz et Savage sont également producteurs exécutifs.

Gossip Girl – Teaser