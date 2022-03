CANNESERIES 2022 : Gillian Anderson et Sydney Sweeney pour la 5e édition

Découvrez les séries en compétition ainsi que les stars invitées à la 5e édition du festival CANNESERIES.

Cette semaine, CANNESERIES a dévoilé sa line-up pour sa cinquième édition qui aura lieu du 1er au 6 avril prochain. Après deux saisons bien compliquées à cause de la pandémie, la nouvelle édition de Canneséries se fera en parallèle du MIPTV (marché international des programmes de télévision).

Cette année, le festival se déroulera en présence de nombreuses célébrités. Gillian Anderson, Sydney Sweeney, Jonathan Cohen, Louane et le rappeur Soprano pourrait également être de la partie La saison 5 sera inaugurée par la superproduction Halo, attendue des fans de jeux vidéo.

Gillian Anderson, connue pour son rôle mythique d’agent Scully de la série X-Files sera à l’honneur. Elle recevra ainsi le prix « Variety Icon Award » en hommage à sa carrière emblématique dans l’histoire des séries. Ces derniers rôles marquants compte notamment son interprétation de Margaret Thatcher dans The Crown et son rôle de maman et sexologue dans Sex Education,

Sydney Sweeney de la série Euphoria (mais aussi White Lotus) sera elle aussi récompensée par Madame Figaro, tandis que Louane sera là pour présenter la série hors compétition Visions de TF1 et Jonathan Cohen viendra aussi hors compétition avec Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra (Canal+), suite de La Flamme et parodie de Koh-Lanta, en clôture du festival.

Le rappeur Soprano pourrait lui aussi se rendre sur la Croisette pour sa série documentaire de Disney+, tandis que Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, a déjà confirmé sa participation à un focus sur la Corée du Sud.

La compétition

Côté compétition, dix oeuvres issues de neuf pays s’affronteront dans la catégorie long format, parmi lesquelles Jeux d’influence, les combattantes suite de la série d’Arte créée par le documentariste oscarisé Jean-Xavier de Lestrade sur le lobby des pesticides.

Aussi présentes, deux séries allemandes Punishment et Souls, l’espagnole El Inmortal, la belge 1985, la norvégienne Afterglow, l’israélienne The Lesson, la canadienne Audrey est revenue, l’talienne Bang Bang Baby et la danoise The dreamer. Elles seront départagées par un jury qui reste à annoncer.

L’univers des jeux vidéo sera mis à l’honneur notamment avec la diffusion de la série de Paramount+ Halo, adaptation du jeu éponyme des consoles Xbox de Microsoft, coproduite par Amblin, le studio de Steven Spielberg.

Notez aussi que Canal+ présentera par ailleurs son thriller Infinity avec Céline Sallette, tourné en partie en Ukraine, pays pour lequel les organisateurs ont eu un mot de soutien durant la conférence de presse.

Crédit ©DR