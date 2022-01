Halo : Nouveau trailer pour l’adaptation en série du jeu vidéo

Nouveau trailer pour l’adaptation du jeu vidéo Halo en série qui arrive en mars sur Paramount+

La série en live-action Halo arrive le mois prochain sur la plateforme Paramount+ et une bande-annonce complète a enfin été révélée. On y découvre notamment l’intelligence artificielle Cortana qui pourrait être la clé de la survie de la race humaine.

La voix de Cortana appartient à l’actrice Jen Taylor, qui double le personnage de la franchise en VO depuis Halo : Combat Evolved sorti en 2001.

La bande-annonce de Halo en dit un peu plus sur Master Chief, alias Spartan-117, joué par Pablo Schreiber (American Gods, Orange Is the New Black).

L’histoire se déroule au 26ème siècle au milieu d’une guerre entre l’humanité et un collectif extraterrestre connu sous le nom de Covenant. Le Dr Halsey (Natascha McElhon) a créé les Spartiates, des super-soldats améliorés, pour aider l’humanité à gagner la guerre. Le Master Chief est le plus puissant, mais au fur et à mesure qu’il apprend des vérités cachées, il rompt apparemment sa programmation.

La série de neuf épisodes se concentrera sur la guerre entre le Commandement spatial des Nations Unies et le Pacte. La série Halo devait initialement être diffusée sur Showtime aux Etats-Unis, mais un passage à Paramount + a été annoncé en février l’année dernière.

Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers : L’Ère d’Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) et Danny Sapani (Penny Dreadful) figurent au casting de la série.

Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) et Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever) joueront également de tout nouveaux personnages qui ne figurent pas dans les jeux vidéo créés pour la série.

Halo sera diffusée sur Paramount+ le 24 mars 2022.

Halo – Bande-annonce