Star Wars : Amandla Stenberg pour la série The Acolyte de Disney+ ?

Amandla Stenberg pourrait rejoindre l’univers Star Wars avec la série The Acolyte de Disney+.

Amandla Stenberg (The Hate You Give), pourrait bien rejoindre la galaxie Star Wars. Selon Variety, l’actrice serait en discussion pour un rôle dans la série The Acolyte, en préparation pour Disney+.

The Acolyte a été officiellement confirmé en tant que projet Lucasfilm en 2020, décrit comme un thriller mystérieux se déroulant dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Selon la description initiale, la série découvrira « une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur ».

Les détails supplémentaires sur l’intrigue et sur le rôle potentiel de Stenberg sont gardés secrets. Ni Disney, ni Lucasfilm n’a commenté cette information sur le casting de Stenberg.

En plus de The Hate U Give – qui lui a valu le NAACP Image Award 2019 pour la meilleure actrice dans un film – Stenberg est apparue dans le rôle de Rue dans The Hunger Games et a récemment joué dans l’adaptation cinématographique de Dear Evan Hansen. Côté séries, ses crédits incluent Sleepy Hollow, M. Robinson et The Eddy.

La co-créatrice de Russian Doll, Leslye Headland, sera productrice exécutive, scénariste et showrunner de la série Star Wars, qui devrait démarrer la production à la mi-2022.

Source : Variety / Crédit ©DR/Richard Shotwell/Invision/AP