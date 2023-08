Stranger Things saison 5 : Will au centre de la saison finale

Les frères Duffer confient que Will Byers sera au centre de la dernière saison de Stranger Things.

La dernière saison de Stranger Things devrait boucler la boucle pour le groupe, mais surtout pour Will Byers, celui dont la disparition dans le Monde à L’envers à tout déclenché. En effet, le jeune garçon devrait être au cœur de la saison finale.

« Will reprendra vraiment le devant de la scène dans la [saison] 5 », a déclaré le co-créateur Ross Duffer à Variety dans le cadre d’un article détaillant comment le coming out du personnage a aidé son interprète Noah Schnapp à faire de même. « Nous pensons que cet arc émotionnel pour lui est ce qui va, espérons-le, lier toute la série. »

« Will a l’habitude d’être le plus jeune, l’introverti, celui qui est protégé », ajoute Duffer. « Donc, une partie de son voyage, ce n’est pas seulement la sexualité – c’est Will qui prend tout son sens en tant que jeune homme. »

Il va de soi que l’adolescent jouera un rôle crucial dans le combat contre Vecna. Même des années après le sauvetage de Will de l’Upside Down, il reste psychiquement connecté au puissant manipulateur.

Pour le moment, il est impossible de dire quand la série reviendra puisque comme la majorité des productions, Stranger Things est affectée par la grève des scénaristes. En mai dernier, les frères Duffer ont annoncé sur Twitter que le travail sur les nouveaux épisodes avait été interrompu en raison de la grève des scénaristes. « L’écriture ne s’arrête pas lorsque le tournage commence », ont déclaré les frères.

« Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. »

Inutile de dire qu’avec les acteurs également en grève, il faudra probablement attendre longtemps.

En attendant, les quatre premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©Netflix