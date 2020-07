Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Ode à la pop culture des années 80 (spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 7 de la série Agents of S.H.I.E.L.D. avec Mac et Deke coincés dans les années 80. Spoilers et promo.

L’aventure temporelle des agents du S.H.I.E.L.D. continue alors que la série arrive à mi-parcours de sa saison finale. La semaine dernière, le Zephyr a laissé Mac et Deke coincés en 1982. Mac était en plein deuil de ses parents et dans cet épisode, il décide de s’isoler et fait penser à la version dépressive de Thor dans Avengers Endgame.

C’est sans compter sur Deke qui continue les opérations et fait de son mieux pour rester opérationnel. Il a formé sa propre équipe et se fait passé pour un groupe de musicien. Il a même faire revenir Coulson puisque même si son enveloppe corporelle a explosé la semaine dernière, son esprit alias son disque dur, est resté intact. Il communique avec eux via écran interposé.

Deke finit par réussir à sortir Mac de son trou juste à temps pour faire face à Sybil, la leader des Chronicoms qui elle aussi à conserver son esprit et se sert d’un pauvre gars qui a construit un robot façon Dalek pour elle. Avec leur drôle d’équipe qu’ils ont formée, Mac et Deke ont réussi à stopper Sybil pour le moment mais elle est loin d’en avoir terminé. Le peu qui reste de ce robot rejoint Nathaniel Malick.

Dans son ensemble, cet épisode est une ode aux enfants années 80, c’est une lettre d’amour à cette décennie avec des référence qui vont de Short Circuit à The Breakfast Club, en passant par Terminator, Max Headroom, WarGames, Top Gun, Weird Science (Une créature de rêve), E.T., Rambo, Patrick Swayze et même Brigitte Nielsen.

Mac et Deke sont restés presque deux ans dans les années 80 avant que May et Yo-Yo les récupèrent en 1983. Coulson, qui se trouve toujours dans un écran, apprend qu’un nouveau corps l’attend dans le Zephyr.

Pour le moment, nous n’avons toujours aucune nouvelle de Fitz mais on espère le revoir bientôt. En attendant, la série verra le retour la semaine prochaine de Jiaying, la mère de Daisy, comme le montre la promo. Yo-Yo va lui rendre une visite et lui dit qu’elle est comme elle, une Inhumaine mais qu’elle n’a plus de pouvoirs.

La promo tease aussi une défaite catastrophique imminente.

Agents of S.H.I.E.L.D. c’est le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×08 – After, Before