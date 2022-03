Euphoria saison 2 : Barbie Ferreira dément les rumeurs de dispute sur le tournage

Barbie Ferreira dément les rumeurs concernant sa mésentente avec le créateur de la série Euphoria.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs sur des drames dans les coulisses de la saison 2 de Euphoria ne cessent de faire parler sur les réseaux sociaux. Les choses ont pris encore plus d’ampleur après la publication d’un article du Daily Beast sur des allégations portées à l’encontre de la production et du créateur Sam Levinson. HBO a ensuite démenti tout problème dans un communiqué.

Parmi ces allégations on compte des rumeurs concernant Barbie Ferreira qui joue Kat Hernandez dans la série. L’actrice est le sujet de plusieurs conversations parce que son personnage fut quasi absent de la saison 2 après avoir eu un arc narratif intéressant dans la saison 1.

Les rumeurs alléguaient notamment qu’elle s’était battue avec le créateur de la série Sam Levinson à propos de son personnage. La dispute de Ferreira et Levinson aurait également conduit à un départ en trombe de Ferreira du plateau. Ferreira a récemment déclaré à Insider que de nombreux rapports affirmant qu’il y avait des tensions lors de la production de la saison 2 d’Euphoria sont faux.

« J’ai vu tellement de choses différentes et beaucoup d’entre elles sont fausses, et certaines ressemblent à de petites choses banales, » a confié Barbie Ferreira.

« Je pense vraiment que les fans sont vraiment passionnés, et j’apprécie cela parce qu’Euphoria a vraiment eu un impact sur tant de gens », a déclaré Ferreira. « Parfois, les choses prennent leur propre vie, et elles ne sont pas enracinées dans la vérité, mais ça va parce que je sais que c’est juste par passion et par curiosité et toutes ces bonnes choses. Et j’ai signé pour ça aussi. Alors, j’encaisse. Je prendrai le bon et le mauvais. »

Il est évident que Kat n’a eu aucune évolution cette saison, ce qui est bien dommage. La seule chose qui a été abordée est sa relation ratée avec Ethan qui a été à peine discutée. Il est dit que plusieurs scénarios ont été réécrits à la dernière minute, coupant certaines histoires. Mais Ferreira a ses espoirs pour son personnage dans la prochaine saison, espérant que les épisodes exploreront davantage la «vie fantastique interne» de Kat.

« J’espère voir sa relation avec elle-même, Internet, avec ses amis », ajoute Ferreira. « J’espère voir tout évoluer magnifiquement comme c’est toujours le cas dans Euphoria. J’au hâte de le lire. Je ne pense pas que ce soit encore écrit, donc je vais attendre. »

Euphoria a été renouvelée pour une saison 3 mais la série ne reviendra pas avant 2024.

Source : Insider / Crédit ©HBO