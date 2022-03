Euphoria saison 2 : HBO nie les accusations d’environnement toxique sur le tournage

HBO nie les accusations d’environnement toxique et dangereux sur le tournage de la saison 2 de la série Euphoria.

Il y a quelques semaines, un article a été publié dans le Daily Beast exposant un tournage compliqué, difficile et toxique pour la saison 2 d’Euphoria. Le papier détaillait le fonctionnement interne de la saison 2 d’Euphoria, y compris les prétendus 15 à 17 heures de travail par jour, des tournages nocturnes « infernaux » et plus encore.

Le Daily Beast a également rapporté que des acteurs figurants avaient déposé des plaintes auprès de SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs) pour ne pas « leur avoir fourni des repas à temps et avoir refusé de laisser les gens utiliser les toilettes », entre autres allégations de production toxique.

Cet article a notamment pointé le fait que l’actrice Barbie Ferreira qui joue Kat, a glissé et s’est blessée pendant le tournage de la scène dans le jacuzzi de l’épisode 4. Ferreira aurait aussi eu des problèmes avec le créateur de la série Sam Levinson, ce qui expliquerait pourquoi son personnage n’a pas eu d’histoire ou de développement intéressant cette saison.

La chaine HBO a répondu à ces allégations et nie les violations de protocole. « Le bien-être des acteurs et de l’équipe de nos productions est toujours une priorité absolue. La production était en totale conformité avec toutes les directives de sécurité et les protocoles de guilde, » dit la chaine dans un communiqué.

« Il n’est pas rare que les séries dramatiques aient des tournages complexes, et les protocoles COVID ajoutent une couche supplémentaire. Nous maintenons une ligne de communication ouverte avec toutes les guildes, y compris SAG-AFTRA. Il n’y a jamais eu d’enquêtes formelles. »

La déclaration de HBO intervient quelques jours seulement après que le final de la saison 2 d’Euphoria ait marqué un nouveau record d’audience pour la chaine et le service de streaming HBO Max. Attirant 6,6 millions de téléspectateurs avec son final, Euphoria marque désormais la deuxième série la plus regardée de HBO, après Game of Thrones.

Euphoria, qui a été renouvelée pour la saison 3, est créée, écrite, réalisée et produite par Sam Levinson.

Source : Deadline, Daily Beast / Crédit ©HBO