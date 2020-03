Outlander saison 5 : Les actrices se sont battues pour l’amitié entre Brianna et Marsali

Sophie Skelton et Lauren Lyle se sont battues pour l’amitié entre Brianna et Marsali dans la saison 5 de Outlander. Spoilers et promo.

Cette saison dans Outlander, une amitié est née entre Brianna (Sophie Skelton) et Marsali (Lauren Lyle). Dans l’épisode 5, Brianna a eu peur que Stephen Bonnet s’en prenne à son fils Jemmy parce qu’elle ne le retrouvait pas. Une fois les enfants au lit, Marsali a servi un verre à Brianna et les jeunes femmes ont commencé à se lier d’amitié.

Cette amitié n’existe pas dans les livres de Diana Gabaldon et elle a aussi ne failli jamais exister dans la série. Les producteurs et les scénaristes étaient hésitants quant à savoir si Bree et Marsali devaient être amies ou adversaires. Apparemment, la chaîne voulaient qu’elles soient ennemies.

« La relation de [Bree] avec Marsali, nous en avons parlé – serait-elle difficile ? S’aimeraient-elles ou seraient-elles en désaccord ? », confie la productrice exécutive Maril Davis à Variety. «Et nous avons en quelque sorte décidé de les rapprocher. Elles sont dans des positions similaires et ces deux actrices ont une si grande alchimie à l’écran. Je suis ravie de ce que Lauren a fait cette saison, elle a été incroyable et ça s’améliore. »

Skelton a dit à Variety qu’elle et Lyle se sont battues pour que Brianna et Marsali deviennent amies parce que dans une « série dirigée par des femmes » comme Outlander, les femmes devraient se soutenir mutuellement.

« Je pense qu’à l’origine, les scénaristes voulaient qu’il y ait plus d’animosité entre elles et nous nous sommes vraiment battues », dit Skelton. « C’est une série dirigée par des femmes, montrons que les femmes peuvent s’entraider et s’entendre. Nous nous sommes donc vraiment battues pour qu’elles se lient en tant que sœurs. J’adore la scène où Marsali apaise les craintes de Bree à propos de [son violeur Stephen Bonnet]. C’est un moment agréable, un moment calme et agréable, réunissant deux femmes de périodes complètement différentes dans cette conversation vraiment simple. J’aime cette relation. »

Elle ajoute que c’est « amusant d’explorer les différentes dynamiques entre les personnages » qui n’interagissent généralement pas parce que lorsque Skelton et Rankin ont rejoint la série pour la première fois, ils ne travaillaient avec personne. « J’ai toujours eu l’impression que nous étions dans une série différente », dit-elle.

Tout comme Brianna et Marsali, Roger et Fergus vont aussi se lier d’amitié. La série étend ainsi les différentes relations et amitiés qui peuvent paraître improbables mais fonctionnent. C’est un moyen pour la série d’explorer des choses qui ne sont pas les livres : « C’est une belle surprise quand il y a quelque chose qui n’était pas dans les livres. Cela ajoute un tout nouvel élément de surprise pour les lecteurs des livres, » confie Maril Davis.

La semaine prochaine, Jamie et sa milice arrivent à Hillsborough et apprennent que le gouverneur Tryon a proposé une solution plutôt peu orthodoxe pour faire face à la menace posée par les régulateurs et résoudre la crise politique croissante.

Outlander, c’est le lundi sur Netflix.

Outlander saison 5 – Promo 5×05 – Perpetual Adoration