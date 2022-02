Le Livre de Boba Fett : Un retour et qui est dans la scène post-générique du final (spoilers)

Le final du Livre de Boba Fett voit le retour d’un personnage adoré et la scène post-générique révèle qu’un autre à survécu. Spoilers.

La série Le Livre de Boba Fett s’est terminée ce mercredi avec un épisode 7 qui a vu Boba Fett (Temuera Morrison) et ses alliés victorieux en repoussant le vicieux Pyke Syndicate, libérant Mos Espa – et tout Tatooine – de leur domination. Cependant, cela a un coût. Un coût pas trop lourd, puisque à peu près tout le monde survit, sauf Cad Bane (Corey Burton), qui était un méchant, et un tas de la Mod Squad (ceux qui n’avaient pas de grands rôles parlants).

Mais tout le monde est assez blessé, y compris le gladiateur Wookiee Black Krrsantan, qui a affronté plusieurs combattants tout seul. Au milieu de la bataille, Boba met en place avec désinvolture que Krrsantan peut récupérer plus tard dans sa cuve de bacta que Boba a utilisé pour guérir/se souvenir de toute sa vie, situé dans ce qui était autrefois le palais de Jabba le Hutt.

Une fois les combats terminés, Boba et Fennec Shand (Ming-Na Wen) marchent dans les rues de Mos Espa pour observer les efforts de récupération après la bataille et s’entretenir avec une population reconnaissante. Boba, cependant, est blessé et Fennec lui suggère d’utiliser sa cuve de bacta, mais Boba explique qu’elle est déjà occupée.

Qui est dans la cuve ?

L’implication est que Boba a tenu sa promesse et que Krrsantan récupère dans le tank. Mais il y a un twist, ce n’est pas Krrsantan dans le réservoir de bacta, car il se présente pour passer du temps avec le reste du gang dans le centre-ville, manger des fruits, rire et plaisanter parce qu’ils sont tous amis maintenant.

Il faut attendre le générique de fin, où la caméra fait lentement un panoramique jusqu’à une silhouette baignée de bleu dans le réservoir de bacta pour savoir de qui il s’agit. C’est un peu difficile de dire au début qui est là-dedans et vous serez peut-être distrait par la présence de l’homme qui s’occupe de la cuve « Le Modificateur » (joué par Stephen Bruner alias Thundercat), mais la réponse n’est autre que Cobb Vanth (Timothy Olyphant).

Ce dernier a été laissé pour mort par Cad Bane à Freetown dans l’épisode précédent et le final a insisté sur la « mort » de Vanth, lorsque les habitants de Freetown se sont présentés pour sauver Boba, honorant le sacrifice de Vanth en leur nom.

Retrouvailles touchantes

L’autre information à retenir est qu’après avoir été mis face à un ultimatum par Luke Skywalker, Grogu a décidé de retrouver Mando et de ne pas continuer son entrainement de Jedi. Clairement, son attachement à son père de substitution est bien plus fort que son désir d’apprendre. Grogu débarque à Tatooine dans un X-wing avec R2-D2 et est accueilli par Peli Motto qui l’emmène voir Mando. C’est une réunion très émouvante qui a lieu quand le petit bonhomme vert saute dans les bras de Mando. Il met déjà ses leçons d’utilisation de la force en pratique et aide dans la bataille.

On l’a déjà dit avant et on le redit, Le Livre de Boba Fett est plus une demi-saison de The Mandalorian qu’une véritable série sur Boba Fett. The Mandalorian a essentiellement repris les épisodes 5 et 6 de la série dérivée, poursuivant le scénario du final de la saison 2, envoyant les stars de Boba Fett Temuera Morrison et Ming-Na Wen en arrière-plan. Les fans de The Mandalorian doivent ainsi au moins regarder les trois derniers épisodes de Boba Fett pour être au courant des aventures de Din Djarin et Grogu depuis la fin de la saison 2.

Quant à la saison 3 de The Mandalorian, elle devrait arriver à la fin de l’année 2022. Sa production a été retardée, probablement en partie à cause de l’engagement de Pedro Pascal pour la série The Last of Us de HBO.

Les 7 épisodes du Livre de Boba Fett sont disponibles sur Disney+. Il n’est pour le moment rien dit sur une saison 2 mais il ne serait pas étonnant de les personnages de Boba Fett se pointent dans The Mandalorian. Quoi qu’il en soir, on en attendait plus du Livre de Boba Fett, une sére qui semble avoir été créée simplement pour faire le pont entre deux saisons de The Mandalorian.

Crédit ©Disney+