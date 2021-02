Black Lightning saison 4 : « Le traumatisme est le grand mal » de la saison finale

Le créateur de Black Lightning explique que le véritable méchant de la saison final est le traumatisme que traversent les personnages.

Ce lundi 8 février, la CW a lancé la quatrième et dernière saison de Black Lightning. Si la saison 3 s’est terminée sur une victoire avec la fin de la guerre contre les Markoviens et l’exposition de la ASA, le premier épisode de la saison 4 révèle que les Pierce ont du mal à se relever.

Un an plus tard, Freeland essaie de se reconstruire mais fait face à de nouvelles formes d’oppression et en ce qui concerne la famille Pierce en particulier, ils se battent également. Les expériences de la guerre les ont tous profondément modifiés et, selon le showrunner de la série Salim Akil, c’est ce traumatisme qui fonctionnera en grande partie comme le thème ou « grand méchant » de la saison.

Dans une interview à Entertainment Weekly, Akil a confié que non seulement il souhaitait que la dernière saison de la série se concentre sur la famille Pierce, mais qu’il souhaitait en particulier se concentrer sur l’exploration du traumatisme.

« Je voulais juste revenir sur les relations avec la famille. Nous avions terminé sur une si large note en mettant fin à la guerre markovienne », a déclaré Akil. « Je voulais ensuite retourner dans la famille et voir à quoi ressemble le traumatisme et comment vous y prendre pour vous guérir. Si vous vous souvenez, Jefferson est déprimé parce que ses filles ont tué des gens, sa femme a tué des gens dans cette guerre, et il a l’impression de les laisser tomber et c’est sa responsabilité. »

Il explique : « Le traumatisme change les gens. Je voulais donc explorer l’idée du traumatisme, en particulier dans les familles afro-américaines, car pas tous mais beaucoup trop d’entre nous vivons dans des zones où la violence armée et la criminalité sont courantes au quotidien, et personne ne fait vraiment quoi que ce soit pour essayer de le résoudre ou pour le signaler. »

Il ajoute : « Il y a donc beaucoup de traumatismes et je voulais juste dire aux gens qui regardent : ‘Hé, pour guérir, il faut parler de ces choses Vous devez vous en occuper et vous devez demander de l’aide.’ Je pense que s’il y a un thème cette année, quelqu’un a dit que « le traumatisme est en quelque sorte le grand mal cette saison ». »

Demander de l’aide n’est pas quelque chose de facile pour beaucoup de gens dans la vraie vie et ce ne sera pas non plus facile pour Jefferson dans Black Lightning. Akil a déclaré que même si nous avons vu Jefferson et Lynn essayer d’obtenir de l’aide via une thérapie, les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés étaient des choses dont ils ne pouvaient pas parler à cause de son identité secrète, mais il a également dit qu’il y avait encore de l’espoir pour Jefferson.

« La scène avec eux en thérapie … c’est drôle parce que nous l’avons fait d’une manière où ils ne pouvaient vraiment pas parler de leurs vrais problèmes en thérapie parce qu’ils cachent le fait qu’il est Black Lightning », a déclaré Akil. « Alors oui, c’est un énorme obstacle pour lui cette saison. Il changera, j’en suis sûr. »

Black Lightning, c’est le lundi sur la CW. La dernière saison devrait être disponible sur Netflix plus tard cette année.

